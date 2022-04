Varga Eszter általános iskolai tanulmányait a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban kezdte. Sportos családból származott, így adott volt, hogy az iskola mellett valamit sportoljon. Nyolc-kilenc éves lehetett, amikor először látogatott meg egy kosárlabdaedzést, amelynek – elsősorban – a közössége annyira magával ragadta, hogy végül a sportágban maradt.

Miután az általános iskolát befejezte, Pécsre ment tovább tanulni és a Rátgéber Akadémián folytatta a kosárlabdát. Amely sportolói eredményére a legbüszkébb, hogy országos döntőn kétszer is harmadikak lettek, érzelmi vonalon a 2019-es bronzérem közelebb áll a szívéhez, amelyet hazai közönség előtt nyertek.

– Pécsen magasabb szinten játszott a csapat, több helyre el tudtam jutni, több csapattal találkozhattam és jobban szem előtt voltam – emlékezett vissza Varga Eszter. – Így történhetett az, hogy behívtak az U18-as 3x3-as válogatottba, majd az U18 csapatszintű válogatottjába is. Az érettségi évem előtti nyáron pedig Lakosa Ákos keresett meg, hogy jó lehetőségem lehetne Amerikába menni és ösztöndíjat kapni, amelyben ő szívesen segítene, ha érdekel a dolog. Első hallásra úgy voltam vele, hogy nem fogok élni a lehetőséggel, nem tudom magamnak elképzelni.

– Közben telt az idő, készültem az érettségire és csináltam a külföldi jelentkezést is, hogy azért megadjam magamnak a lehetőséget, legyen majd miből választani, ha úgy adódik, ne az legyen, hogy teljesen elzárkózom a lehetőségtől – fogalmazott a fiatal kosárlabdázó. – Jött is egy ösztöndíj ajánlat New Yorkból, amelyet végül elfogadtam és azóta a St. Francis Brooklyn College főiskolán tanulok.

Varga Eszter sikert, sikerre halmoz Amerikában.

2020 szeptemberében kezdte a tanulmányait Economics Finance szakon, magyarul a pénzügy és számvitelnek felel meg. Az elején nehéz volt számára mind a tanulmányi és a nyelvi része is a kintlétnek, de két év után nagyon sokat fejlődött a nyelvtudás szempontjából.

– Amikor kijöttem még jelen volt a pandémia, így nem tudtam megismerni New York igazi arcát, hiszen nem nagyon járkáltak emberek az utcán, viszont az idei New York már teljesen más – emelte ki. – A kulturális különbség megmutatkozik Amerika és Magyarország között, mások a szokások, az emberek felfogása, itt kint sokkal több inger ér bennünket. Szeretek szocializálódni, szóval én ezt nagyon szeretem, de persze valamikor már egy kicsit sok, olyankor jobb itthon maradni. Néha hiányzik Kaposvár, nem csak a honvágy szempontjából, hanem a nyugalom is, ha az egyetem után itt kezdeném el a rendes életemet, akkor nem biztos, hogy tartósan élnék itt a későbbiekben.

– A beilleszkedés könnyen ment, nagyon kedvesek, befogadóak és segítőkészek voltak mind a csapattársak, mind az edzők – mondta a húsz­éves sportoló. – Az is előny volt, hogy Horváth Fruzsinával utaztam ki, így nem én vagyok egyedül magyar.

Varga Eszter a St. Francis College egyetemi csapatában kosárlabdázik divízió I.-ben. Az edzések eltérőek az otthoni rendszertől, Magyarországon egy nap van kétszer másfél óra, reggel, illetve délután és le vannak bontva csak kondira, csak dobásra vagy csak csapatedzésre. Amerikában minden egyben van, egy edzés van egy nap, de az három-négy órás kondival együtt, így könnyebb az órarendet igazítani az edzésekhez, hogy ne kelljen a tréning miatt órát kihagyniuk.

– A konferenciabajnokságok régiókra vannak bontva, október elején kezdődnek és egészen márciusig tartanak, de ez attól is függ, hogy milyen sokáig jutunk el vagy mikor esünk ki – hangsúlyozta. – Szintén márciusban kezdődik a rájátszás, idén jól szerepeltünk, az alapszakasz végén másodikak lettünk, az iskola történetében pedig rekord­mennyiségű győzelmet szereztünk. A rájátszásban nem jutottunk tovább, kemény meccsen kaptunk ki kettő ponttal, így a szezon vége nem úgy sikerült, ahogy akartuk, de ebben ennyi volt.

Május közepén lesz vége az egyetemnek, akkor fog hazautazni, ám tavaly és idén is meghívót kapott az U23-as 3x3-as válogatottba, úgyhogy meg lesz a nyári elfoglaltsága az edzéseket tekintve.

– A diploma megszerzése után meg szeretném csinálni a mesterszakot is, aztán kihasználnám a plusz két évemet, amit eltölthetek Amerikában a sporttal, de ez attól is függ, hogy milyen lehetőségeim lesznek, illetve mennyit tudok fejlődni – fogalmazott Varga Eszter. – Aztán ha ez letelik, akkor térnék vissza Európába.



