Kiszli Vanda az iskolában sok sportot kipróbált, úszott, atletizált és röplabdázott is, ám versenyszerűen akart sportolni. Aztán Pakson 2004-ben a kajakra esett a választása. Síkvízi versenyeken is indult, de hamar kiderült, hogy a hosszabb távokon sikeresebb lesz. Mérföldkő volt a pályafutásában a 2010-es spanyolországi maratoni világbajnokság, amelyen ifiként vett részt. Akkor párosban második lett és elkezdte gyűjteni az érmeket. 2017-ben az őszi vb-n a dobogó tetejére állhatott párosban. Ez volt az első felnőtt világbajnoki aranyérme, ami mellé egyesben egy ezüstérmet szerzett. A következő két évben Kluka József irányítása alatt három világbajnoki címet szerzett. Ezután az UTE-ba került Gannoruwa Leventéhez. A 2021-es maratoni világbajnokságon Pitestiben két aranyérmet is szerzett, a normál távú egyes sorozatban pedig harmadszor állhatott a dobogó tetejére. A 2021-es évben a vb-aranyérmeinek köszönhetően a sportág örökös bajnoka lett.

A 2022-es birminghami Világjátékokon is részt vett. A rövidkörös, azaz a 3,4 kilométeres döntőre futamgyőztesként kvalifikált, majd a fináléban tizenkét másodpercet vert a második és harmadik helyen evező ellenfelére, így ő lett a győztes. Másnap a 21 kilométeren pedig ismét nyerni tudott, így két aranyéremmel a zsebében térhetett haza a tengerentúlról.

– Nagyon örülök neki, hogy sikerült elérnem a kitűzött célomat, hiszen nem volt titok, nyerni szerettem volna mindkét számban – emelte ki Kiszli Vanda. – Így még nagyobb élmény volt Amerikában a versenyzés, alapból már az is, hogy ott lehetek. Nagyon jól éreztem magam az egész verseny és a kintlét alatt, ez nekem mindig egy nagyon jó élmény lesz. Erős ellenfelek voltak, nagyjából a vb-mezőny jött el a Világjátékokra, úgyhogy nem lehetett hátradőlni és megnyugodni. Nagyon kemény verseny volt, mind a rövidkörös, mind a hosszútáv, szerintem nagyon jól megszervezték a kinti rendezők, illetve a nemzetközi szövetség is.

A 28 éves örökös bajnok a kaposvári Deseda-tavon edzőtáborozott és ott készült a dániai Európa-bajnokságra.

– Nagyon örülök neki, hogy az edzőtáborunknak Kaposvárt választottuk, mert szeretek itt lenni, s bár csak versenyen voltam itt, de nagyon szép maga a hely és jókat lehet evezni – hangsúlyozta a hatszoros világbajnok kajakozó. – Egy hetet töltöttünk a Desedán és készültünk, edzettünk. Örülünk neki, hogy idejöhettünk a Kaposvári Vízügyi Sport Clubhoz. Voltam többször is bent a központban, több éttermet kipróbáltunk, tetszik maga a város.

Kiszli Vanda az eb-re célokat nem tűzött ki, ugyanis nem érezte magát túl jó formában még az edzőtábor idején.

– Ugye nemrég jöttünk haza Amerikából és mind a verseny, mind az utazás sokat kivett belőlem, úgyhogy az edzőtáboros hetet kicsit szenvedősnek éreztem – fogalmazott. – De megpróbálom magam összeszedni és remélem jól sikerül majd az Eb is.

Végül a megméretésen az egyesek rövidkörös, 3,4 kilométeres versenyén tizenöt másodperccel előzte meg a második helyezettet, így újabb arany­éremmel gazdagodhatott.

Kiszli Vanda edzőjét, Gannoruwa Leventét is megkérdeztük a sikeres sportoló birminghami teljesítményéről.

– Két aranyéremmel nagyon nem tudom kritizálni a teljesítményét, tehát abszolút elégedettek vagyunk, hiszen százszázalékos volt – mondta Gannoruwa Levente, az UTE edzője. – Előtte azért volt izgulás rendesen, de hát ezért igazolt át hozzám annak idején, hogy ezt a célját elérje, sikerült is neki, szóval abszolút elégedett vagyok. Természetesen a Világjátékok után nagyon nehéz feladat volt az Amerikából való átállás, aztán megint utazás, meg a miniedzőtábor közte. Ez egy harci feladat volt neki, de akkora világklasszis, hogy sok mindent meg tud oldani, ahogy ezeket a feladatokat is.

– Kaposvárt azért választottam, mert a Világjátékok nyüzsgése után egy nyugodtabb helyszínen szerettem volna készülni, ahol nyugodtan tudok csak a versenyzőimre figyelni – emelte ki az edző. – Egy egész csoporttal jöttem le és itt megvolt az a lehetőségem, hogy szépen mindenkivel el tudok menni külön egy körre nyugodt körülmények között. Nagyon jó a vízfelület is, úgyhogy ez tökéletes edzőtáborhelyszín volt nekünk.



Kiszli Vanda nagyon örült, hogy Kaposváron, a Deseda-tavon edzőtáborozhatott

Fotó: Muzslay Péter