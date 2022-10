A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola három évvel ezelőtt elindított versenysorozatára ezúttal is jobbára a régió és megyénk egyesületeinek úszói érkeztek, hogy egy remekül szervezett eseményen, kiváló körülmények között mérjék fel, hol is tartanak a felkészülésben.

– Októberben még szezon eleji a formában vannak az úszók, akik emiatt a mi sportolóink is halmozták a versenyszámokat – mondta Virovecz Richárd, a versenyt szervező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Viszonylag rövid időn belül kellett úszniúk, de még így is nyújtottak extra teljesítményt. Közel kétszáz versenyző érkezett, ami elég szép szám, bár egy kicsivel kevesebben voltak ebben a fordulóban, mint az előzőekben, nem tudom, hogy betegség, vagy már a spórolás előszele miatt. Az külön öröm, hogy a nagyatádiak visszatértek és újra szerepeltetnek igazolt versenyzőket. A Kaposvár Kupával az is a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a régió klubjainak a versenyzésre, ne kelljen sokat utazniuk és sokat költeniük utazásra. Úgy gondolom, a színvonallal ezúttal sem volt gond, a versenybírók is remekül dolgoztok és az úszók is, hiszen több egyéni csúcs is született, ami októberben elég meglepő.

A szervezők ezen a szombaton tíz számban várták az indulókat, akik ezúttal is szép számban érkeztek, hiszen tizenöt klub 191 úszója ugrott medencébe. A versenyt pedig a háború miatt Kaposváron készülő ukrán sportolók tették nemzetközivé. A Kaposvár Kupán bár jobbára az utánpótláskorú sportolók méretették meg magukat, de két válogatott úszó, Halmai Petra és Márton Richárd is beillesztette a felkészülésébe a kaposvári versenyt. Az idei római Európa-bajnokságon a 4x200 méteres gyorsváltóval aranyérmet szerző, 200 méter pillangón második helyen célba érő Márton Richárd a Csik Ferenc Versenyuszodában sem lassított. A 200 méteres férfi gyorúszó számban a kaposvári Harsányi Mátyást megelőzve nyert, míg a 100 méteres pillangóúszásnál felcserélődött a sorrend, hiszen a hazaiak úszója nagyot hajrázva hét századdal megelőzte a Budapest Honvéd versenyzőjét. A házigazda KASI olimpikonja, Halmai Petra öt számban állt rajtkőre, illetve dobogóra is, ugyanis két arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel zárta a napot.

Megyénket ezúttal a szervező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói mellett a Marcali ÚSZSE, a Nagyatádi UTE, a NivoMed Egyesület, a Kaposvári Úszó SE, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, a Csurgó USE sportolói képviselték. A hét klub növendékei összesen 41 arany-, 36 ezüst. és 37 bronzérmet gyűjtöttek. Ráadásul a Marcali ÚSZSE 2012-ben született versenyzője, Varga Izabella új évjáratos csúcsot úszott.

A III. Kaposvár Kupa még egyszer visszatér ebben az évben, hiszen november ötödikén rendezik a negyedik fordulót, ugyancsak a Csik Ferenc Versenyuszodában. Az utolsó körben a szervezők kihirdetik majd pontverseny végeredményét is.

– Érdekes lesz majd látni, hogy alakul a ponttáblázat az előző évekhez képest – tette hozzá Virovecz Richárd. – Rendező csapatként mi indítjuk a legtöbb versenyzőt, az előző két évben meg is nyertük az összesített versenyt, s ezúttal is mi állunk az élen.