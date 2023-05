Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője a Csiky Gergely Színház előtt beszélt a neves eseményről. Azért választották a színházat helyszínnek, mert május 12-én, pénteken itt lesz a rajtceremónia, a csapatok bemutatása, majd egy lassú rajttal startol el a mezőny. A Tour de Hongrie-n huszonkét csapat vesz részt, tizennyolc profi és négy alacsonyabb kategóriájú együttes, köztük a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome is.

– A tavalyi Giro d'Italia harmadik szakasza is a városunkból indult, így nagy öröm, hogy ismét egy világverseny jön Kaposvárra – kezdte Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere. – Azt lehet észrevenni a városban, hogy egy ilyen sportesemény után többen pattannak kerékpárra és mozognak, ez nagyon jól összefűzhető az Egészséges Kaposvár 2030 nevezetű programunkkal. Azt szeretnénk, hogy minél többen mozogjanak, minél többen egészségesek legyenek és akár a legegészségesebb város legyen Kaposvár 2030-ra. Jó elmondani azt, hogy Kaposvár felkerült az európai kerékpáros térképre, így most már tudják a neves csapatok, hogy hol van a város, már csak azért is, mert van egy kaposvári csapat, az Eolo-Kometa.

– Az évek alatt a szorgos munka odáig vezetett, hogy most már a profi kerékpáros életben, hogy Magyarország egy biztos pont, ahova lehet jönni, rend és biztonság van, az utak jók, a szállások kiválóak, a szurkolók szeretik a kerékpársportot és szívesen jönnek erre a versenyre – emelte ki Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. – Ennek is köszönhető, hogy sprinter-világbajnokságot szervezünk, de már a Tour de Hongrie-n is itt lesznek a világ legnagyobb sprintersztárjai, több világ- és olimpiai bajnok is itt lesz, ez egy hatalmas eredmény.

Jövő héten, kedden indul az esemény, ami még nem versenynap lesz, hanem egy bemelegítő program. A keszthelyi Festetics-kastélyban lesz a csapatbemutató, majd szerdától elrajtól a viadal Szentgotthárdról, majd oda is érkeznek vissza a versenyzők. Az első szakaszban dombos terepen, egy sík befutóval indítanak, ami a sprintereknek kedvez majd.

A következő nap Zalaegerszegen indul, a mezőny elhalad a Balaton-felvidéket megkerülve és Keszthelyre egy sík befutóval érkeznek meg. A harmadik szakasz már Kaposvárról, a színháztól indul egy lassú rajttal Toponár felé, majd huszonöt perc múlva vissza is ér a mezőny a városba, az Esterházy híd alatt pedig egy részhajrá lesz, onnan élesben fog átrobogni a mezőny. Kaposvár az egyetlen olyan város, ahol egy városi kört fognak megtenni a versenyzők.

Fotók: Lang Róbert

A kaposvári rajt után a pécsi befutóval át fogja rajzolni a versenyt a szakasz, hiszen közel 200 kilométert tekernek le a kerékpárosok, a Mecsekben pedig három kört tesznek meg és a pécsi Bárány utcán fognak feltekerni egy több mint 10 százalékos emelkedőn, háromszor. Ott a sprinterektől a hegyi menők fogják átvenni a verseny irányítását és képét. Hasonló kép lesz a negyedik szakaszban a Pilisben, ahol Martonvásárról indulnak és Dobogókőre érkeznek. A verseny Budapesten ér véget, a főváros 150. születésnapja alkalmából 150 kilométeres körpályás versennyel a város legszebb részein megy majd végig a mezőny.