Nagy Gábor segítségével emelt ki egy hatalmas halat a Balatonból Szári Zsolt a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Fotókon is látható, hogy a Balaton is rendelkezik hatalmas halakkal és ha jó időben jókor van jó helyen akkor akár ember méretű halakat is kifoghatunk.