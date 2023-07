A héten biztossá vált, hogy a másodosztálytól három év után búcsúzó Szentlőrinc, valamint az előző évi NB III. Nyugati csoportjának nyolcadik helyén végző Kaposvári Rákóczi FC egy csoportban, az újjáalakuló harmadosztály Dél-Nyugati csoportjába kapott besorolást. A felkészülési mérkőzés így egy remek erőfelmérő is volt egyben a csoport helyzetéről, erejéről, még annak tudatában is, hogy mind a két csapat játékoskerete több helyen fog változni a július harmincadikai bajnoki rajtig, bár a baranyaiak nagyjából egyben tartották az NB II.-ből kiesős gárdát. Ez az összeszokottság érződött is a hazaiakon, még úgy is, hogy a felkészülés első hetének végén járnak csak. A találkozó első periódusában némi fölényben futballoztak a szentlőrinciek, majd éledeztek a kaposváriak, akik egyre szebb, jobban felépített támadásokkal kerültek oda a hazai kapu elé, viszont a befejezések nem sikerültek, Prokop Prostislavnak nem is kellett védenie. A másik oldalon viszont nem akadt gond a támadások befejezésében, elég hatékonynak bizonyultak a hazaiak, akik a félidő derekán Ulrich Dániel révén meg is szerezték a vezetést. A szélső könnyedén vette át a labdát, majd ballal, nyolc méterről, középről teker a jobb kapufa mellé (1–0). A szünet előtt Rétyi Róbert növelte tovább a hazai fölényt, aki tíz méterről lőtt a jobb alsó sarokba (2–0).

A szünetben beindult a cseredömping, majd a többet frissítő hazaiak nekimentek a Rákóczinak. A nyomásra egy góllal válaszoltak a zöld-fehérek, akik részéről Horváth Balázs tudott estében a kapu bal alsó sarkába gurítani a kifutó, éppen a Rákóczitól próbajátékon lévő Ipacs Péter hálójába (2–1). A folytatás már a Rákócziról szólt, a vendégek nem sokkal később egyenlítettek is, miután Böndi Ádám beadását Nicolo Mazonettó belsőzte a kapuba (2–2), majd a fordításhoz is centikre voltak, hiszen Pintér Máté kapáslövését a felső léc hárította, míg a hajrában Horváth Balázs lövését védte bravúrral Ipacs Péter.

A második felkészülési mérkőzésén pályára lépő Rákóczi főként a második félidőben mutatott jobb futballt, amit pedig még külön ki kell emelni, hogy a saját nevelésű fiatalok bátran, harcosan futballoztak, a másodosztályban edződő szentlőrinciek ellen.

Szentlőrinc–Kaposvári Rákóczi FC 2–2 (2–0)

Szentlőrinc, 270 néző.

Szentlőrinc, I. félidő: Prokop – Havas, Keresztes, Tamás L., Németh M. – Sághy – Ulrich, Hock, Kesztyűs, Rétyi R. – Novák Zs. II. félidő: Ipacs – Kiss M., Keresztes, Nagy Zs., Kis-Szemán – Kesztyűs – Szabó Z., Hock (Cserneczky, az 59. percben), Papp G., Novák Zs. (Major P., a 77. percben) – Mervó. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Kaposvári Rákóczi FC, I. félidő: Horváth F. – Ekker, Harsányi, Gál, Pusztai – A. Mazonetto, Szederkényi – Babinszky, Horváth B., Bíró D. – Hampuk. II. félidő: Mikler D. – Ekker (Ipolyi-Várkonyi, a 82. percben), Heil, Harsányi, Böndi – Kis-Fónai, Szederkényi (Pintér M., a 68. percben) – N. Mazonetto, Horváth B., Bíró D. (Lajkó, a 68. percben) – Hampuk (Magyar M., a 82. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Ulrich (a 28. percben), Rétyi R. (a 44. percben), illetve Horváth B. (az 54. percben), N. Mazonetto (a 69. percben).