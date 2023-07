Siófoki oldalon bizakodásra ad okot, hogy az a Dragan Vukmir maradt a balatoniak edzője, akivel idén tavasszal tizennyolc bajnokin harminchárom pontot szereztek, úgy, hogy az utolsó tíz (!) meccsükön ki sem kaptak. Nem biztos, hogy jót tett volna, ha helyette egy új tréner érkezik más szakmai elképzeléssel. Nemes Ferenc személye a másik optimizmusra okot adó tényező, aki résztulajdonosként, jelentős szponzori támogatással továbbra is segíti a klubot, mely az előző szezont nyolcadikként zárta!

Öröm az ürömben néhány meghatározó játékos hiánya, a legutóbbi kiírásban elért negyvenöt gólból tizennyolc távozását már be is jelentette a klub! Farkas Balázs Kesző visszatért Győrbe, Horváth Milán a Budapest Honvédhoz, Debreceni Ákos a Pakshoz, Szakály Attila pedig a Szombathelyi Haladás játékosa lett. Az utóbbi öt gólja mellett tíz gólpasszt is kiosztott, köszönhetően a remek pontrúgásainak, vagyis a személyében egy fontos láncszem távozott. Ráadásul Horváth Péter sem vett részt a Pécsi MFC elleni edzőmeccsen, aki hat találattal zárta az elmúlt kiírást, s nagy valószínűséggel szintén elhagyja a Balaton-partot. Ennyi gólt nagyon nehéz lesz pótolni, főként úgy, hogy a saját nevelésű Balogh Bence Benitó is sérüléssel bajlódik, akinek még nincs szerződése, ám a tópartiak klubigazgatója, Illés János utalt rá, hogy szeretnék megtartani, vagyis nagy valószínűséggel Siófokon marad. " – A Budapest Honvéd után a Fehérvár együttesével kötöttünk kooperációs megállapodást, ahonnan a tervek szerint öt, a fiatal szabálynak is megfelelő labdarúgó érkezik – mondta Illés János, aki szerint egy fiatal együttes kialakítása acéljuk néhány "idősebb" labdarúgóval kiegészülve. – Szeretnénk, ha minél előbb, már július tizedikére nagyrészt összeállna a keret."

A PMFC elleni edzőmeccsen pályára lépett az első félidőben a 22 éves, korábbi váci Kasza Balázs, aki legutóbb a harmadosztályú Pénzügyőrben harminckét meccsen két gólt szerzett, a tizenkilenc éves Enyedi Péter, aki a Vasas SC II. csapatában szerepelt, a 25 éves Kercsó Bence Iváncsáról, aki tizenhárom góllal segítette harmadosztályú bajnoki címhez a piros-fehéreket, a húsz éves Kövesdi Péter Pécsről, aki mindössze kilenc bajnokin jutott szóhoz a legutóbbi szezonban, az azt megelőzőben viszont huszonkétszer, a huszonkét éves Schildkraut Krisztián, aki Hódmezővásárhelyen harminc meccsen kilenc találatot ért el. A fordulás után egy visszatérő is akadt a balatoni együttesben Tömösvári Bálint személyében, a huszonöt éves labdarúgó a 2020/2021-es szezonban huszonnyolc meccsen már pályára lépett, ebből tizenegyszer kezdőként és ezeken két gólt is szerzett, a legutóbbi két szezont Szolnokon töltötte. A fordulás után a 21 éves Berekali Márk és a 19 éves Földeák Levente is lehetőséget kapott, az előbbi a Fehérvár FC második számú együttesének volt az egyik alapembere, utóbbi a III. Kerületben szerepelt.

Két együttes hajtós meccset hozott össze, az első félidő nem sikerült túl jól balatoni szempontból, szinte semmi veszélyt nem jelentettek a baranyaiak kapujára, a fordulás után aztán volt meg nem adott góljuk, kapufájuk és kimaradt ziccerük is. Nem kérdés, nagyon hiányzik egy gólerős labdarúgó… A sok távozó mellett az első érkezők a huszonhat éves Kitl Miklós, illetve huszonkilenc éves Szedlár Zoltán lehetnek. Az előbbi legutóbb Békéscsabán volt alapember harmincnégy bajnokin pályára lépve, míg utóbbi Dorogon harminccal, melyeken öt gólt szerzett.

Felkészülési mérkőzés

BFC Siófok – Pécsi MFC 0–1 (0–1)

Siófok-Kiliti, Siófoki Bányász Edzőcentrum, zárt kapuk mögött.

BFC Siófok, I. félidő: Hutvágner – Major G., Kasza, Enyedi, Forgács D. – Nagy-Kolozsvári, Nemes – Kercsó, Kövesdi, Schildkraut – Pataki Z. II. félidő: Winter – Polényi, Vágó G., Enyedi (Földeák) – Girsik, György N., Medgyesi M., Varjas Z., Berekali – Dénes, Tömösvári. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Pécsi MFC, I. félidő: Helesfay – Svedjuk, Rácz F., Pejovics, Majnovics – Bachesz, Terbe, Bukovics – Vas B., Tóth-Gábor, Szabó M. II. félidő: Varasdi – Varga B., Dávid Z., Miklós P., Majnovics (Terbe) – Takács Zs., Major S., Kártik B. – Gera Z., Orbán, Harsányi. Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gólszerző: Bukovics (38.p.).