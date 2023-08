Lacombe Zsófia szerint nem lesz gond, hogy könnyedén összeszokjanak a játékosok, hiszen az öt magyar sportoló már az előző szezonban is a klubot erősítette, sőt, Szedmák Réka a vezetőedzővel, Vincent Lacombe-val már a harmadik éve dolgozik együtt.

– Én mindenféleképpen számítok arra, hogy az az öt magyar sportoló, aki maradt és aki ismeri itt a járást, ők segítenek majd a külföldieknek – mondta az ügyvezető. – Ebből a szempontból is jó az, hogy rutinos légiósaink vannak és nem az első vagy második évüket töltik külföldön, hiszen ők már sokkal gyorsabban alkalmazkodnak az új csarnokokhoz, az új időjáráshoz, mint mondjuk egy olyan fiatal, aki még soha életében nem volt külföldön. Az új játékosokkal egyébként még nem nagyon beszéltem, most szombaton lesz egy csapatépítő program, ahol az edzés után tudunk majd jobban ismerkedni.

Hét-nyolc hetes felkészülés vár a KNRC játékosaira, először az atlétika pályán kezdtek, ahol egyórás átmozgató edzésen vettek részt, majd a következő napon már a labda is előkerült. Ez az az időszak, amikor nagyobb hangsúly van a tréningek fizikai részén, illetve az alapokon. Vannak tervben edzőmérkőzések is, szeptember végén Békéscsabára utaznak a kaposváriak, ahol a bajnoki ezüstérmes házigazdával és a Nyíregyházával csapnak össze, de találkoznak majd a Székesfehérvárral is.

– Október 15-én kezdődik majd a bajnokság, amely nem lesz annyira intenzív és hosszú, mert az olimpia miatt április végén már be kell fejeznünk az Extraligát – emelte ki. – Így úgy gondolta a stáb, hogy nem feltétlenül az októberi időszakban kell csúcsformában lenni, hanem sokkal inkább a keresztjátékra vagy a play-offra. Teljesen felesleges tízen akárhány edzőmeccset játszani, inkább hagytuk, hadd pihenjenek. Ráadásul most több tengerentúli játékosunk is van, akik nem fognak tudni hazamenni karácsonykor, hiszen december 23-án és 31-én is játsszunk, tehát egyáltalán nem lesz karácsonyi szünet.

A KNRC ahogy tavaly, úgy idén is a bajnoki döntősökkel találkozik először az Extraliga alapszakaszában. Október 15-én a címvédő Vasas Óbudával Budapesten, míg október 21-én a Swietelsky-Békéscsabával csap össze hazai pályán.

– A sorsolással nem tud mit csinálni az ember, de megint az első három-négy meccsünk a legeslegnehezebb – hangsúlyozta Lacombe Zsófia. – Nehéz ez egyébként, mert nagyon kevés információ van ilyenkor még a csapatokról, amint lemegy két-három kör, akkor a videók alapján már valamennyire lehet készülni. Az első egy-két alkalommal persze próbáljuk a többiek edzőmeccseit összeszedni és az alapján valamennyire elemezni őket, de ez mindig egy picit ilyen zsákbamacska, mert sokszor forgatják a csapatokat. A célokról ennyivel a szezon kezdete előtt még nem lehet beszélni, ilyenkor még az összeszokás a legfontosabb.

– Felelőtlenség lenne azt mondani, hogy dobogós szeretnék lenni, persze mondhatnám, mert szeretnék ez tény, csak lehet, hogy irreális, lehet, hogy nem – fogalmazott. – Én azt mondom, hogy meg kell várni legalább az első kört az alapszakaszból és akkor utána tudja nagyjából belőni az ember, hogy milyen reális elvárásokat lehet kitűzni. A játékosok felé sem mindegy, hogy mit kommunikálunk, nem lehet feleslegesen terhet rakni a vállukra, egyelőre foglalkozzanak saját magukkal, ismerjék meg egymást és szokjanak össze. Aztán ha már elkezdődik a bajnokság, akkor meccsről meccsre lehet megmondani, hogy mi a cél. Amikor lement az első kör, akkor látja az ember, hogy a négy közé jutásnak mennyire van reális esélye, nem életszerű bármiféle célkitűzést ilyenkor tenni.