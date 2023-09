Véget ért a dániai maraton kajak-kenu világbajnokság, amelyen számos utánpótláskorú magyar versenyzőnek is szurkolhattunk, hiszen a felnőttek mellett hajóba szálltak az U23-as és az ifjúsági kategória legjobbjai is. A csapat a spanyol válogatottal vívott szoros csatát, legalábbis ami az éremtáblázatot illeti; végül a tavalyi kiíráshoz hasonlóan a magyarok ünnepelhettek, az eredményből pedig jócskán kivették a részüket a korosztályos indulók.

Már az esemény első napján bekezdtek a fiatalok: délelőtt a kajakos Szerafin Zsófia egyesben megnyerte az ifjúságiak 17,7 kilométeres távját, nem sokkal később pedig a szintén ifi Kis-Batka Imola ért másodikként a célba 11,1 kilométeren a kenu egyesek között. A korosztályban duplázásnak is örülhettünk, a kenus Pluzsik Mihály arany-, Méri Botond bronzérmet szerzett 14,4 kilométeren.

A második nap sem lassítottak a versenyzők, akik négy versenyszámban is dobogóra állhattak. Ekkor már az U23-asok között is érmest ünnepelhettünk, ráadásul a legfényesebbet, a kenus Csépe Panna ugyanis megnyerte a 21 kilométeres távot. Az ifjúságiak között kenu párosban Ludányi Mátyás és Vonga Ádám szintén aranyat nyert 14,4 kilométeren, emellett két bronz is jutott a napra: előbb Reisz Janka és Kmetyó Klaudia végzett harmadik helyen az ifik kenu páros számában 17,7 kilométeren, majd az U23-asok között Hegedűs Karolina ért harmadikként a célba C-1 11,1 kilométeren.

A hét végén is volt minek örülni: az ifjúsági kajakosok 21 kilométeres döntője rendkívül izgalmasan alakult, végül az első három helyezett három másodpercen belül ért célba. A top 3-nak Kékesi Árpád is tagja volt, aki a két argentin induló mögött bronzérmet szerzett. Azután az ifik között K2 21 kilométeren Zemen Dániel és Kékesi Árpád második lett, majd a felnőttek mezőnyében a Kiszli Vandával párosozó, 2002-es születésű Kőhalmi Emese arany-, mögöttük Rugási Csilla és Csépe Panna (mindketten 2002-esek) bronzérmet szerzett K2 24,3 kilométeren.

A magyar csapat összesen tizenhat érmet (hét arany, négy ezüst, öt bronz) szerzett, amiből tizenkettő az utánpótláskorú indulókhoz köthető (5, 2, 5).