RÖPLABDA 3 órája

A második fellépését is biztosan vette a Fino

A két nappal később rendezett horvát visszavágó is a Fino-Kaposvár győzelmével zárult. A Zágrábban játszott mérkőzésen az első három játékrészt a kaposváriak gyűjtötték be – érdekesség, hogy a második és a harmadik szett sorsa most is hosszabbításban dőlt el –, míg a negyedik felvonást a házigazdák nyerték ugyancsak nagy csatában.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

Fotó: FINO

MOK Mursa Osijek–Fino-Kaposvár 1–3 (–20, –27, –27, 23) Fino-Kaposvár: Magyar B., Quevedo, Iván B., Baróti, Bögöly, Lescay. Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Novoselov, Hubicska, Kalmár Á., Tóth G., Zarka M. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György. A kaposvári alakulat kedden Szlovéniába, Muraszombatra utazik, majd pénteken Szerbia, egészen pontosan Szabadka felé veszi az irányt. A Fino-Kaposvár kihívói is pályára léptek szombaton a Székesfehérváron rendezett nemzetközi felkészülési tornán, ahol a mérkőzések két nyert játszmáig tartottak. Az előző szezon ezüstérmese, a Dávid Zoltán vezényelte Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn legyőzte az Extraliga újoncát, a Bp. Testnevelési Egyetem SC együttesét – a fővárosiaknál játszik a kaposvári Fenyő Balázs és Tóth Máté, valamint a nyáron a Fino-Kaposvártól érkezett Tóth Kristóf –, míg a bronzérmes, korábbi többszörös bajnok és Magyar Kupa-győztes Bp. Pénzügyőr SE alulmaradt az osztrák UVC Graz alakulatával szemben. A harmadik helyért játszott találkozón a Testnevelési Egyetem szettet lopott a Pénzügyőrtől.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!