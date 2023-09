A legutóbb két ponton múlt a Fejér-B.Á.L. Veszprém bennmaradása, az utolsó győzelmüket három fordulóval a vége előtt épp a HSA NEKA ellen gyűjtötték be hazai pályán. Mondhatni, a bogláriak elleni két pont tartotta benn őket akkor az élvonalban... Abból a bakonyi csapatból Balogh kapuson kívül már csak Szmetán, Hári, Preszter, Szrnka, Bugyáki és Vetési tagja még most is játékoskeretnek, vagyis egy teljesen átalakult csapat lesz az akadémisták ellenfele! Érdekesség, hogy azon a találkozón Ludmán még veszprémiként, Draskovics pedig bogláriként lépett pályára, most is ellenfelek lesznek, csak azóta klubot cseréltek!



A Dabason a nyitó fordulóban az említett Draskoviccsal együtt nyolc – Mojsilov, Khaled, Grünfelder, Hornyák, Pintér, Szuharev, Djukic – új igazolással állt fel Éles József együttese. Tizenkilenc percig jól is tartották magukat (11–11), ám innentől nyílt az a bizonyos olló és végül ötgólos vereséget szenvedtek (34–29), annak ellenére, hogy kapusaik – Balogh és Mojsilov – több labdát fogtak, Szuharev pedig hét gólig jutott tíz lövésből, ahogy Hári is ötig, hatból. A vereséget a kilenc eladott labdájuknak, illetve a nyolc technikai hibának köszönhetik, ami azt sugallja, nem állt még össze a játékuk, remélhetőleg erre a HSA NEKA elleni hatvan percre is igaz lesz.



Boglári oldalon is voltak változások, ám nem ilyen volumenűek, a nyitómérkőzésen leginkább korábbi játékosaira támaszkodott Sótonyi edző: az újak közül Molnár kapott huszonöt percet, Ludmán tizennyolcat, Csányi pedig kilencet, de egy akadémista is debütált a nyitó fordulóban a tizenkilenc éves Kanyó személyében. Az újoncok bár próbálkoztak, góllal nem tudtak hozzájárulni az izgalmas, kiélezett bajnokin kiharcolt sikerhez (21–20). – Keressük még az újak helyét a rendszerben – nyilatkozta róluk Sótonyi László. Nem teljesítettek a legjobban tanítványai, sok volt a hiba, technikaiból csak kilenc, nem véletlenül jelentette ki a lefújás után Kovács Gergő, hogy tudnak ők ennél jobban teljesíteni egyénileg és csapatként egyaránt. Remélhetőleg ezt már szombaton, a veszprémi Március 15. úti Sportcsarnokban meg is mutatják. – Futós csapat az ellenfelünk, akikkel fel kell vennünk a tempót, de futni mi is tudunk – nyilatkozta Dely Márton, aki a nyitó fordulóban hat lövésből három gólig jutott a Carbonex–Komló ellen. – Kemény védekezésre és támadásra számítunk tőlük, ezzel készülünk mi is. Idegenben játszunk, ez okoz némi nehézséget, de próbáljuk kihozni magunkból a maximumot.