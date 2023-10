Az első versenynap döntőjében Telegdy Ádám egy egészen elképesztő utolsó ötvennel bejött bronzérmesnek 200 háton (holtversenyben a görög Christodouval). Kapás Boglárka is magabiztosan tempózott be szintén a harmadik helyen 200 pillangón. Szabó Szebasztián hatodik lett 50 gyorson – váltóban viszont ő is benne volt a 4x100-as bronzérmes csapatban. Hogy mégis csaknem ezüstérmesként zárt a váltó, az Németh Nándornak köszönhető, aki egy, ebben a fázisban totálisan váratlan 47.43-as repesztést varázsolt elő a cilinderből, így a végén az olaszok csak három tizeddel menekültek be másodiknak a magyarok előtt.

A második nap már a rajtlisták láttán várható volt, hogy megszületik az első magyar arany, elvégre a női 400 vegyes és a férfi 1500 egyaránt magyar bajnoki döntőnek tűnt inkább, három-három külföldi kihívóval. Aztán 400-on Kapás Boglárkának nagyon komolyan kellett hajráznia, hogy ne a szlovén Anja Crevar halássza el az elsőséget Bogi, illetve az ifi Európa-bajnok Jackl Vivien elől. Bogi végül visszaverte a szlovén támadását, és hét tizeddel előbb ért a falhoz. A férfi 1500 egy veszprémi háziversenyt idézett, avagy a nagy páros, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid mellett az ősszel velük edző Sárkány Zalán 700-tól teljesen elhúzott a mezőnytől, és aztán maguk között játszották le a meccset. Betlehem ezer méter után váltott úgy ritmust, hogy azt a társak ezúttal nem bírták lekövetni, és nagyon simán győzött. Németh Nándor sűrű estét csinált magának, hiszen döntőzött 50 háton (7. hely), aztán 100 gyorson (5. hely), és még a 4×200-as gyorsváltóban is rajtkőre állt. – Az ötven hát felvezetésnek számított, százon meg az volt a cél, hogy a surranón próbáljak meglepetést okozni, ezért az elején elmentem az ausztrállal – ami végül is működött volna, ha formában vagyok, de mivel ez még odébb van, az utolsó húsz méteren azért látszott, hogy még van hová erősödni és gyorsulni.

Kétszáz pillangón a legjobb idővel kvalifikált Márton Richárd, az amerikai vetélytársát maga mögött tartotta, viszont a dél-afrikai Matt Sates tempója még picit sok volt – így újfent ezüstérem született. A nap zárásaként a Dohában célbavett olimpiai kvótaszerzésre hangolva állt össze a Holló-Rasovszky-Németh-Márton kvartett, s lett végül második az ausztrálok mögött.

A zárónap Holló Balázs 400 vegyesen vívott párbajt a dél-afrikai Matt Sates-szel, végül 51 századdal a rivális ért előbb a falhoz, ám az ezüst így is parádés eredmény. Következett a női 800 gyors öt magyarral, de egyértelmű volt, hogy az óceániai úszók más szinten állnak jelenleg. Késely Ajna azért odatette magát, hogy legyen magyar dobogó, s végül simán bejött harmadiknak. Németh Nándor 200 gyorson lett nyolcadik.

A magyar küldöttség végül tizenhárom éremmel zárta a budapesti Világkupát.