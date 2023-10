Elég szokatlan időpontban, 13.30 órakor a még veretlen MÁV Előre Foxconn fogadta a még nyeretlen Kaposvári Női Röplabda Club együttesét. A somogyiaknál ezúttal nem csak Rády Boglárka játszott a liberóposzton, hanem a kanadai – egyébként szélső ütő – Caylee Parker is.

A nyitójátszma elején fej-fej mellett haladtak a csapatok. Kétpontos előnyre tett szert a KNRC, azonban 10–10-nél egyenlített a Székesfehérvár, 12–10-nél pedig ki is kérte első idejét Vincent Lacombe, ám ez nem segített a kaposváriakon, tovább menetelt a hazai gárda. Ebben alaposan kivette a részét Maia Dvoracek a két ász nyitásával. A MÁV egészen a szett hajrájáig tartani tudta a négypontos előnyét, azonban a somogyiak fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, 24–21-nél két szettlabdát is hárítottak, ekkor pedig Lukasz Przybylak is kikérte első idejét. Ám így se sikerült a fehérváriaknak behúzni a szettet, helyette a KNRC egalizált 24–24-nél. Végül a házigazda bírta jobban a strapát és 27–25-re nyerte az első etapot, de nem volt egyszerű dolga, ugyanis tizenhárom pontot ajándékozott az ellenfélnek, míg a kaposvári oldal csak ötöt hibázott.

A következő felvonásban is parázs mérkőzést láthattunk, újfent felváltva estek a pontok. Igaz, többször is elhúzott három ponttal a Kaposvár, de mindig zárkózni tudott az ellenfél. Ebben a játszmában úgy tűnt, hogy a Fehérvár csak futott az eredmény után, míg a vendégek nagyon magabiztosak voltak és nem akarták kiengedni a kezükből a szettet. A hajrában tartani tudták a négy-öt pontos előnyüket a somogyiak, 17–23-nál pedig már hat volt közte, s Przybylak kikérte második idejét is. Ezután már csak a KNRC szerzett pontot, mely Adriani Vilvert vezérletével egyenlített az álláson.

Szorosan folytatódott a találkozó, nem nagyon lehetett különbséget tenni a két csapat között. Azonban a kaposváriak nagyon elkapták a fonalat, vérszemet kaptak a szett közepén, míg a Fehérvár hullámvölgybe került. Hattal is vezettek a vendégek a hajrában, de a Székesfehérvár összeszedte magát, és zsinórban három pontot is szerzett, így felcsillant számára a remény, hogy még partiban lehet ellenfelével. Egy somogyi időkérés után tovább tudta még növelni előnyét a KNRC, a MÁV pedig próbálta nehezíteni a kaposváriak dolgát, egy szettlabdát is hárított, de utána már lezárták a felvonást a vendégek, s egy játszmára kerültek a mérkőzés megnyerésétől.

A negyedik etapban alaposan belehúztak a somogyiak, egy 3–0-s sorozattal nyitottak, 1–5-nél pedig Przybylak magához is hívta tanítványait, de érdemben továbbra sem tudtak közeledni az ellenfélhez. Azonban 10–14 után ritmust váltott a hazai gárda, s felzárkózott 14–15-re, de a somogyiak nem hagytak esélyt az egyenlítésre. Sokkal kiélezettebb lett a játszma, 17–17-nél pedig már sikerült utolérnie ellenfelét a Fehérvárnak. Alaposan felszívta magát a MÁV, már hárommal ment a hajrában, így pár perc alatt mindkét idejét ki kellett kérnie Lacombenak. Tartotta magát még egy darabig a KNRC, de az első szettlabdáját rögtön értékesítette a Székesfehérvár, így jöhetett a mindent eldöntő ötödik felvonás.

Az utolsó etap is szorosan indult, de aztán kétpontos fehérvári előnnyel cseréltek térfelet a csapatok. Ebben a játszmában a hazaiak voltak egy fokkal magabiztosabbak, igaz, többször is felzárkózott a Kaposvár egy egységre, de nem hagyott lehetőséget az egyenlítésre a MÁV Előre. Mely végül 3–2-re nyert, s megőrizte veretlenségét, míg a KNRC megszerezte első pontját a szezonban.