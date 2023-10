– Kristóf közölte velem, hogy egyelőre nem akar versenyezni – mondta Virth Balázs. – Csak akkor szeretne indulni versenyen, ha olyan állapotba kerül, hogy ennek van értelme. Ezzel mondjuk messzemenőkig egyetértek.

A hírek, amelyek érkeztek az elmúlt hetekben Milák felől és a Duna Arénából, úgy szóltak, hogy az úszósport nagy klasszisa kevésszer teszi a tiszteletét az uszodában – sem a vizes, sem a szárazföldi edzések nem hozzák lázba.

– Kristóf nemrég rövid interjút adott egy rendezvényen, s ott úgy fogalmazott, hogy bár újra edzésbe állt, még nem azzal az erőfeszítéssel, amivel szokott, és ez így is van – emelte ki a kaposvári edző. – Sem az edzések száma, sem a megtett méterek terén nem állunk jól – a tavaly ilyenkori időszakhoz képest a felénél tartunk. Néhány hete azt mondtam, azért vagyok bizonytalan a budapesti világkupa-viadalt illetően, mert Kristóf az ötven méterhez még nem elég erős és gyors, a kétszázhoz pedig nincs meg az állóképessége. Jelen pillanatban még jól edzhető állapotban sincsen. A Kristóffal közös munkánk első másfél éve rendben volt minden téren, én azt a Kristófot szeretném visszakapni.

– Beszéltem Kristóf edzőjével, de ez már a levegőben lógott. Ha valaki figyelmesen követte az interjúit és az arckifejezéseit, annak ez nem volt nagy meglepetés – emelte ki Sós Csaba szövetségi kapitány. – Nincs jó fizikai állapotban, jelentős különbséget látok a nyilatkozatai és aközött, ami a medencében történik. Azt gondoltam, ezen a versenyen már indul. Azt senki nem várta, hogy itt úszik világcsúcsot vagy kiemelkedő eredményeket ér el, de szerintem szüksége lett volna rá, hogy lássa, hol tart.

– Ez nem egy szokványos helyzet, amiben vagyunk, de ez így nem mehet tovább – hangsúlyozta. – Mi a hét váltót is ki akarjuk vinni az olimpiára, és erre februárban a vb-n lesz módunk. Nélküle a tavaly Európa-bajnok 4 × 200-as gyorsváltónk idén a vb-n 15. volt, pedig Rasovszky ugrott be helyette. A többiekre való kihatása is igen súlyos.