A darts népszerűsége töretlen hazánkban, ennek pedig az is ékes bizonyítéka, hogy rendre teltházas versenyeket rendez a Kaposvári Vikingek Darts Club. Az egyesület ezúttal egy nyílt, 501-es versenyre várta a sportág iránt élénken érdeklődő amatőröket, valamint a profi ligában indulókat egyaránt. A klub Füredi úti terme ezúttal is megtelt, hiszen ötvennégyen álltak a táblák elé, hogy egy kiadós nyílzápor után megannyi élménnyel térjenek haza.

– A környékben is nagyon sok versenyt rendeznek, mégis mindig meg tudjuk tölteni a termet – mondta Farkas Gábor, a Kaposvári Vikingek Darts Club alapítója. – Az, hogy profi versenyzők is indultak emelte a színvonalat, de kiemelném, hogy az amatőrök között is vannak olyan játékosok, akik ellen a legjobbaknak is fel kell kötniük a nadrágot. Az amatőr kifejezés nem egyenlő azzal, hogy most kezdte a játékot, vagy alacsony szintet képviselne, csupán kevesebb ideje jut a gyakorlásra.

Fotó: Lang Róbert

A Vikingeknél egyelőre nincsenek profi játékosok, azonban információink szerint többen is tervezik, hogy magasabb szintre lépnek majd a jövőben. Az edzések viszont már most is egyre profibbak, ezt az is jól bizonyítja, hogy Lassu József ezúttal is megszerezte az első helyet. A Vikingek dartsosa a döntőben egy igen nagy csatában, öt-négy arányban győzte le Kard Jánost. A megosztott harmadik helyet Pető Zsolt és Müller Ákos szerezte meg.