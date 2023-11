Bravúr lenne a pontszerzés a kieső helyen álló balatoniaktól a nyolc meccses veretlenségi szériában lévő Tisza-partiakkal szemben, akik legutóbb a Budafokot verték Prosser hajrában elért (85.p.) találatával. Mindez nem sok jót ígér, miként az sem, hogy ellenfelük idegenben utoljára áprilisban bukott, Diósgyőrben, azóta kilenc bajnoki és egy Magyar Kupa-meccsel már összesen tíz veretlen találkozónál járnak! – Hiszem, hogy a Siófok ellen is folytathatjuk jó szereplésünket – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a csongrádiak trénere. – Egy olyan csapattal játszunk, amelyik hasonló stílust képvisel, mint a legutóbbi ellenfelünk, a Budafok, masszív védekezésből indulva elsősorban kontratámadásokból és beadásokból veszélyesek. A korábbi tapasztalataink alapján a pontrúgásokra is különösen oda kell figyelnünk. Az átmenetekben agresszívnak, a támadásokban pedig türelmesnek kell lennünk, ha fegyelmezetten játszunk és egészen a hármas sípszóig megőrizzük a koncentrációnkat, jó eredményt érhetünk el.

A vendégek remekül védekeznek, övék a harmadik legkevesebb kapott gól (13) – az Aqvital FC Csákvár és a Kolorcity Kazincbarcika SC társaságában – a Pécsi MFC (9) és a Nyíregyháza Spartacus FC (12) mögött, de támadni is tudnak, hisz az eddigi tizennégy fordulóból – Bíró hat, illetve Borvető négy góljának is köszönhetően – csak kettőben, az FC Ajka és Csákvár ellen nem tudtak eredményesek lenni.

Némi öröm az ürömben, hogy eltiltás miatt az alapembernek számító belső védő, Szilágyi Zoltán ezúttal nem léphet pályára. Az utóbbi egyike azoknak, akik már megfordultak a Balaton partján, ahol rendkívül peches volt, hisz 39 bajnokin három öngólt is vétett. Nyári Patrik tizenhat, Kővári Róbert kilenc, míg Daru Bence tizenegy alkalommal húzta magára a sárga–kék mezt, melyben hat találatig jutott. Az elmúlt kiírásban Siófokon jól teljesítő Horváth Milán is a keretük tagja, akinek eddig epizódszerep jutott, pontosabban négy kilencven perc a harmadosztályban. A Tisza-partiakkal ellentétben a BFC Siófokban – melyben már hetven másodosztályú meccset lejátszott – bizonyára nem a kispadot koptatná a 21 éves védő.

Siófoki oldalról Dragan Vukmir rendelkezik jelentős szegedi múlttal, akinek irányításával 48 bajnokin 90 pontot gyűjtött a klub! Hiba a minőségi munka, a távozásra viharosra sikeredett, mikor a 2021/2022-es szezonban harmadik helyen álló együttestől átült a negyedik DVTK kispadjára hét fordulóval a vége előtt, amit nehezen bocsátanak meg neki.

Nem tud kikapni a Szeged a Révész Géza utcai stadionban

Nem megy rosszul a Tisza-partiak ellen a balatoniaknak, hisz tizenhat másodosztályú meccsből mindössze négyet veszítettek el velük szemben, hét döntetlen mellett, ám hazai pályán, mintha el lennének átkozva, hisz nyerni még egyszer sem sikerült ellenük. Az első összecsapásukra a a Révész Géza utcai stadionban tizenkilenc éve, 2014 augusztusában került sor, ahol a Horváth Károly által irányított Tajti – Futó, Papp Sz., Baranyai, Gubicza – Gárdos (Kozma), Fülöp N., Peszmeg, Ivancsics (Horváth B.) – Papp M. (Kirchner), Daru összeállítású együttes döntetlennel zárt Daru vezető találata ellenére (1–1). Ezt további hét találkozó követte siker nélkül...