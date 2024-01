Egy nagyobb csapat indult útnak a hétvégén, a cél Dubai, háromhétnyi kemény munka, hogy aztán mindannyian „átruccanjanak” Dohába – a kissé furcsa időpontban megrendezett világbajnokságra – írja a Nemzeti Sport.

Hogy a fukuokai világbajnokság után a dohain sem indul Milák Kristóf, az nem titok, noha előbbi kapcsán kiállt a nyilvánosság elé és hivatalosan bejelentette távolmaradását, egyébként már jó ideje hallgat, mindössze annyit tudunk, hogy konditermi edzéseket azért végez.

– Zala Gyuri jön velünk, Milák Kristóf viszont nem – jelentette ki Virth Balázs edző. – Sós Csaba kapitány már decemberben is jelezte, hogy Kapás Boglárkára számít a 4x200-as gyorsváltóban, ezzel együtt pedig megkapja a lehetőséget arra is, hogy egyéni számban induljon a vébén. És ha már ott van, a kétszáz pillangó mellett négyszáz vegyesen is rajtkőre lép. Bogival továbbra is az áprilisi magyar bajnokságra készülünk, s arra, hogy ott megússza az A-szintet, de ez nem jelenti azt, hogy Dohának az esélytelenek nyugalmával vágunk neki. Kíváncsi vagyok, mennyire képes extra motivációként felhasználni Bogi a vébét, arra számítok, hogy nem úszik rossz időt Katarban.

Ugyanezt reméli Márton Richárd kapcsán is – és mégis egészen mást: a 200 pillangón 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmet szerző úszónak ezen a távon megvan már a párizsi szintje, így nála kicsit másként festenek a dohai elvárások.

– Ricsi sem hagyta el magát az ünnepek idején, továbbra is nagyon motivált, Dohával kapcsolatban pedig kétszeresen is, hiszen tudjuk, nem lesz teljes a mezőny a világbajnokságon, így arra számítunk, lesz keresnivalója a vébén – árulta el a tréner. – De azért óva intenék mindenkit attól, hogy hatalmas elvárásokat támasszon Ricsivel szemben. Tartjuk a felkészülési menetrendet, mert az olimpia a cél, így nem lesz, nem lehet Dohában csúcsformában. Annyit változtatunk, hogy az állóképességi munkába igyekszünk gyorsasági feladatokat is beletenni már most, januárban is.

Mindez azt jelenti, hogy akár a dobogóra is odaérhet Márton, és ettől még nagyobb lendülettel vetheti bele magát a további munkába, de az is megtörténhet, hogy nagyszerű dohai idő repíti majd tovább a felkészülés során.

A mester csoportjában a dohai indulók (és Milák) mellett ott van még Verrasztó Dávid és Zombori Gábor is, velük a héten a 70. születésnapját betöltő Kovácshegyi Ferenc dolgozik majd a Duna Arénában.

– Dávid változatlanul nagyon elszánt, az országos bajnokságon szeretne jó időt úszni négyszázon, mégpedig olyat, amelyből következtethetünk a következő hetekre, hónapokra – mondta Virth Balázs. – Zombori Gábor nagyon készült arra, hogy a decemberi győri versenyen A-szintet ússzon, ám egy makacs vírus ledöntötte a lábáról, de nincs mese, muszáj megúsznia a szintet valamikor.

A Virth-csoport mellett Kovács Ottó vezetésével Késely Ajna és Holló Balázs is Dubai felé vette az irányt, akárcsak a másik két BVSC-úszó, így Kovács Benedek és a siófoki Németh Nándor is. A csapat délelőttönként nyitott medencében edz, a délutáni-esti foglalkozásokat pedig a 2010-es rövid pályás világbajnokság helyszínén vezénylik majd a versenyzőknek az edzők.