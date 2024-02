Nagyot fordult a világ a két klubbal, a legutóbbi szezonban még a barciakiak voltak veszélyzónában, végül tizennegyedikként zártak, most viszont Pinte hét góljának is köszönhetően ők a hetedikek, a balatoniak pedig a tizenhatodikak. Az utóbbi helyezés jól jelzi, nincs más opció Varjasék előtt, mint legyőzni a barcikaikat, akik 2018 novembere óta nem nyertek a Balaton fővárosában, azóta egy döntetlen és két hazai siker a mérleg, kapott gól nélkül.

Nem lesz könnyű kilencven perc, hisz a tizedik helyen telelő ellenfelük a télen remekül erősítve két győzelemmel – Credobus Mosonmagyaróvár (1–0), PMFC (0–3) – kezdte az évet. A téli igazolások közül a Gyirmótról igazolt Pethő, illetve a Diósgyőrtől kölcsönkapott Csatári is góllal jelezte, jó választások voltak. A tavaly nyári, illetve a mostani, téli átigazolási időszak után némileg a bőség zavara állt elő náluk, így Szekszárdi Tamás és Csilus Ádám is távozott a közelmúltban. Az utóbbi testvére Tamás is a borsodiak labdarúgója, aki két szezonon át, negyvennégy bajnokin szerepelt Siófokon, Szabó Balázs is megfordult ott, utóbbinak nyolc meccs jutott.

A legutóbbi pécsi siker némi áldozattal is járt borsodi oldalon, hisz a magyar-román Székelyt húsz perc után sérülés miatt le kellett cserélni Csábi József edzőnek, a nyáron Nyíregyházáról igazolt, eddig két gólt szerző Pekár pedig begyűjtötte ötödik sárgáját.

A balatoniaknak minden esélyük megvan a sikerre, úgy tűnik, jó formában vannak, Pécsen is közel voltak a győzelemhez, két perccel a rendes játékidő letelte előtt vesztettek két pontot, Tiszakécskén viszont remek második félidővel nem engedték ki azt a kezükből. Hét nyeretlen – hat bajnoki és egy Magyar Kupa – meccs után örülhettek győzelemnek, ami vendégként utoljára tavaly szeptember végén fordult elő velük, Ajkán. A kécskei találkozó remélhetőleg önbizalommal töltötte fel Varjasékat, lendület, magabiztosságot ad nekik, ami eddig nem volt igazán jellemző rájuk.

Az első két forduló alapján úgy tűnik, a télen Nyíregyházáról kölcsönvett, a futball alapjait Pécsen tanuló Németh Barnabás személyében megtalálta góllövőjét Dragan Vukmir, a huszonegy éves támadó száznyolcvan perc alatt már három találatnál és egy gólpassznál jár. Az őszi tizennyolc forduló alatt senki nem jutott kettőnél tovább a sárga-kékek közül. Már csak a védekezést kellene rendbe tenni, mert továbbra sincs kapott gól nélkül kilencven perc, nem lehet mindig két–három találatot szerezni egy győzelemhez. Az eddigi huszonkét tétmeccsükből eddig – húsz bajnoki, 2 Magyar Kupa – mindössze kettőt tudtak lehozni nullára. Jól zártak a kécskei meccsen is, ám egy szögletnél "bealudtak", megnehezítve ezzel saját dolgukat, hisz helyzet nélkül egyenlített riválisuk, mely igazán nagy ziccert nem is tudott kidolgozni a kilencven perc alatt.