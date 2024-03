Kovács László több, mint negyven éve dolgozik úszó- és uszonyosúszó edzőként, később pedig a sportegyesület elnöki tisztségét is átvette. Több mint 60 sportolója jutott ki világversenyekre – Európa-bajnokságra, Világbajnokságra, Világjátékokra -, közülük harmincöten térhettek haza éremmel, többen pedig döntőt úsztak. Országos csúcsok mellett Európa- és világcsúcstartói is voltak, vannak. Európa Kupát háromszor, Világkupát egyszer nyert csapata. Kaposvár város nyolc egyéni világbajnoka közül három az egyesület sportolója volt, ebből egy saját leánya. Világversenyekről gyűjtött érmeik száma meghaladja kétszázat. Több ezer gyermeket tanított meg úszni, kezdetben saját úszóedzője mellett, később az Adorján SE-t tovább vezetve, elnökként is helyt áll. Munkássága során a tanmedencétől felnőtt bajnokságokig neveli ki a versenyzőket. Sportolóit a hétköznapokban is segíti, hisz munkája nem ér véget az uszoda ajtajánál. A kettős karrier felé tereli versenyzőit, hiszen fontosnak tartja a továbbtanulást, a képzést, a képességeiknek megfelelően.

Több mint húsz éve mesteredző

1984-ben Kiváló Úttörővezetésért a Magyar Úszószövetségtől kapott elismerést. Többször kiérdemelte az OTSH Kiváló utánpótlás nevelésért címet az ÁISH utánpótlás nevelésért szintén, míg Kaposvár Város Szolgálatáért 1997-ben díjazták. Somogy Megye Sportdíjat 1991-ben, a Magyar Sportért Emlékérem Arany Fokozatát 2007-ben, Somogy megyei Príma Primissima Díjat pedig 2015-ben érdemelt ki. A mesteredzői címet az ezredfordulón, 2000-ben nyerte el. Kaposvár városa, Somogy vármegyei díjazásokban szintén rendszeresen részesült.