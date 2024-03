Győzelemmel kezdte a pozsonyi tornát a magyar női jégkorong-válogatott, mely türelmes játékkal, a jó védekezésének köszönhetően 2–0-ra verte a franciákat. Mindkét gólt Garát-Gasparics Fanni szerezte.

A meccs némileg ideges játékkal indult mindkét oldalon, de a magyarok gyorsabban tudták rendezni a soraikat, és több lehetőséget alakítottak ki. A játékrész második felében a franciák többször is próbálkoztak, de Németh Anikó biztosan védett.

A második felvonás elején kétszer is emberelőnyben támadhattak a magyarok, az első során alakították ki a veszélyesebb helyzeteket. Egyenlő létszám mellett is a mieink akarata érvényesült, többet birtokolták a korongot, de az ellenfél jól tartotta magát. Pázmándi Zsófia kiugrás után majdnem betalált, aztán Huszák Alexandra előtt adódott ziccer. A harmad hajrájában ismét kiállítottak egy franciát, de az emberelőny nem tartott sokáig, Kiss-Simon Franciska is büntetést kapott.

Az utolsó harmad áthúzódó büntetéssel indult, Huszáknak kellett leülnie, aztán bő egy percig kettős hátrányba kényszerültek a magyarok Kiss-Simon kiállítása után. Az öt a hárommal a franciák nem tudtak mit kezdeni, a védekezés határozott volt. Ez új lendületet adott a csapatnak, sikerült újra többször megdolgoztatni a francia kapust. Az 53. percben emberfölényes helyzetben léptek ki a mieink, Garát-Gasparics pedig megszerezte a vezetést. Az előny birtokában magabiztosan játszottak a magyarok, a franciák újra összeszedtek egy kiállítást, amit Garát-Gasparics szép megoldása után sikerült kihasználni.

A válogatott tehát 2–0-ra nyert Franciaország ellen, ahogy decemberben is.

Fotó: Picasa

Fordulatos meccset játszott a válogatott leendő divíziós 1/A világbajnoki ellenfelével szemben. A hajrában sikerült egyenlítenie a csapatnak, de a büntetőket az ellenfél lőtte pontosabban, ezzel 4–3-ra nyert Norvégia.

Két perc sem telt el az első harmadból, amikor emberelőnybe kerültek a magyarok, ám ezt nem sikerült gólra váltani, ahogy a következő kiállítást sem. Aztán egyenlő létszám mellett is maradt a magyar fölény, és összejött a gól is Huszák révén. A norvég csapat próbált aktívabbá válni, mezőnyben sokszor keményen, agresszívan játszott, a 18. percben egyenlített is. Sokáig azonban nem örülhettek a norvégok, az utolsó percben Mozolai Berta lőtt szép gólt.

A második harmad elején Pázmándinak kellett leülnie, de a védekezés hibátlan volt. Huszák, Dabasi, Pázmándi és Garát-Gasparics is veszélyesen játszott, ám nem sikerült begyötörni az újabb találatot.

A harmadik felvonás elején Garát-Gasparics kapott büntetést, nem sokkal a kiegészülés után Hansen egyenlített, két perccel később pedig már Norvégia vezetett. A magyarok nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de az ellenfél kapusa sokáig remekül védett, emberhátrányban sem sikerült betalálni. A hajrában aztán ismét emberelőnybe került a magyar csapat, a kapust is lehozta, hat a négy ellen pedig Huszák talált be 16 másodperccel a vége előtt.

A ráadásban a magyarok voltak némileg veszélyesebbek, de egyik csapat sem tudott betalálni. A büntetők során Garát-Gasparics és az utolsó párban Kiss-Simon Franciska volt eredményes, a norvégoktól is ketten találtak be. A hatodik körben az ellenféltől Hansen nem hibázott, Garát-Gasparics viszont másodszor nem tudta becsapni a kapust, így Norvégia 4–3-ra nyert.

Fotó: Picasa

A magyar csapat kétgólos hátrányból egyenlített, majd szétlövésben verte a házigazda Szlovákiát.

Kiválóan kezdett a válogatott, Huszák egy perc után betalált. Az első harmad kevés helyzetet hozott, aztán a folytatásban a magyarok játszottak fölényben, de nem tudták növelni a különbséget.

A harmadik felvonás elején a szlovákok fordítani tudtak, előbb Hlinkova, majd Istocyova talált be. Az 52. percben újabb magyar kiállítást használtak ki a hazaiak, Kubekova szerezte a harmadikat. A magyar csapat nem adta fel, bő egy perc múlva Báhiczki-Tóth Boglárka csökkentette a különbséget. Hajtott az egyenlítésért a válogatott, a hajrában emberelőnybe is került, végül Metzler Regina egyenlíteni tudott.

A ráadás óvatos játékot hozott, majd a büntetőket a magyaroktól Dabasi Réka, majd a hatodik párban Garát-Gasparics lőtte be, így 4–3-as magyar sikerrel zárult a meccs.

Fotó: Picasa

A válogatott hat ponttal nyerte meg a pozsonyi viadalt, ahogy decemberben a budapestit is, ez pedig remek előjel az április vb előtt.