Európa nyolc legjobb U22-es korosztályú férfi röplabda-válogatottja méri össze tudását a júliusi kontinenstornán Hollandiában. Hatalmas eredmény, hogy ennek a szűk elitnek a Toronyai Miklós által irányított magyar csapat is tagja.

A sorsoláson eldőlt, hogy a magyarok a házigazda hollandok mellett a lengyelekkel és a spanyolokkal kerültek egy csoportba, míg a másik négyesben a címvédő olaszok, a franciák, a portugálok és a csehek küzdenek az első két továbbjutó helyért.

Az Eb-t két városban: Apeldoornban és Groningenben rendezik július 9. és 14. között. A magyar válogatott Groningenben vívja majd a csoportmérkőzéseit.

– Örülünk, hogy egy ilyen rangos tornára be tudtunk kerülni. A sorsolásra azt is mondhatnám, hogy nem alakult rosszul, de itt nincs gyenge ellenfél számunkra – mondta Toronyai Miklós, az U22-es válogatott szövetségi edzője. – A torna előtt három hetes felkészülés vár a csapatra, addig összevont edzések lesznek, hiszen többen a felnőttek között is szerepelnek. Bízom benne, hogy a jól szolgálja majd a korosztály fejlődését ez az Európa-bajnokság.