Újra ott volt a bevethető játékosok listáján Jean-Marie és Eaddy, valamint eltiltása után újra a kispadon meccselhetett a Kometa Kaposvári KK szlovén vezetőedzője, Dalibor Damjanovic. A pontgyártást Abell és Halmai kezdte, az első vendég kosárra pedig valamivel több, mint két percet kellett várni. Az első időkérés az ex-kaposvári vezetőedzőtől, Váradi Kornéltól érkezett, miután az első játékrész feléhez érve Paár hármasa ért célba (11–4). A rövid játékmegszakítás jól jött a vendégeknek, a KKK ugyanis ritmust vesztett, így Thomas és Riddley vezérletével az OSE Lions fordított (15–20).

A második negyedben az OSE Lions sokáig vezetett, 28–35 is állt az eredményjelzőn, de a 16. percben jött a hazai egyenlítés (40–40). Ez azonban csak a az adott pillanatnak szólt, ugyanis a vendégek egy 0–6-al reagáltak. A szünetben végül négypontos vendég előnyt könyvelhettünk el, köszönhetően a 11/2-es hazai triplamutatónak, valamint a Thomas elleni védekezés hiányának. Az amerikai légiós ugyanis 22 pontig jutott az első félidőben (49–53).

Fotó: Lang Róbert

A fordulás után tovább növelte előnyét az OSE Lions, 53–62-nél pedig érkezett is Dalibor Damjanovic időkérése. Ez azonban nem törte meg a vendég oroszlányiak lendületét, így a különbség a tíz pontot is átlépte, ráadásul nem egész öt perc alatt az öt csapat faultot is behúzta a Kaposvár (53–65). Idő közben a hazai publikum előtt debütáló Filipovity szép "csendben" a húszpontos vonalat is átlépte, meccsben tartva ezzel csapatát (65–69). Váradi Kornél csapata azonban ha csak egy ponntal is, de a harmadik negyedet is behúzta, így az OSE Lions ötpontos előnnyel fordult az utolsó tíz percre (71–76).

A vendégek a hajrában remekül kontrollálták az eredmény alakulását, a Kaposvár pedig nem tudott élni a kínálkozó lehetőségekkel, melyek az utolsó öt percre teljesen el is apadtak. Dalibor Damjanovic együttese szétesett, ezt a játékosok testbeszéde is remekül jelezte, így a végjátékban már csak egy csapat, az OSE Lions volt a pályán, mely végül a száz pontot is átlépte és kiütötte a Kaposvárt. Riddley és Thomas is fantasztikus teljesítményt tett a parkettre, előbbi 41-es, utóbbi pedig 44-es VAL-al (összesített statisztikai mutatóval) zárt.