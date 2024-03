Van miért visszavágniuk a hazaiaknak, hiszen mindössze egyetlen pontot veszítettek eddig a bajnokságban, s pont a Szentgotthárd ellen hullajtottak el egy egységet egy olyan mérkőzésen, melyet egyszer már szinte megnyertek. A vendégek az öt győzelmüket a Rába ETO Győr SE (a kisalföldieket oda, vissza megverték), a Pápai Vasas TK, a Bábolna SE és a Szanki OBSE ellen aratták, az investmentesekkel pedig, ahogy már fentebb említettük, döntetlent játszottak. A hazai átlaguk 3545, míg az idegenbeli 3397 fa, a legeredményesebb tekézőjük Pákai Zsolt (592), tőle eggyel van csak elmaradva Cseh Bence (591), s kettővel Oswald Dániel (590). A legtöbb fát, 3645-öt a Rába ETO Győr SE ellen gurították.

A kaposváriak legeredményesebb sportolói Farkas Sándor (617), Németh Máté (610), Kovács Gábor (608), Botházy Péter (605) és Nagy Gergő (605), azaz öten is hatszáz felett átlagolnak, ami egészen kiváló teljesítmény. De óriási hiba lenne leírni az ellenfelet, mely egyszer már megtréfálta őket.

Ezt a véleményt osztja Nagy Gergő is.

– Sajnos Szentgotthárdon egy vereséggel felérő döntetlent értünk el – fogalmazott a játékos. – Ezért (is) nagyon komolyan kell vennünk az összecsapást, nem szabad abba a hibába esnünk, mint azt idegenben tettük. Mindenkinek százszázalékos teljesítményt kell nyújtania, különben ismét megnehezíthetjük a saját dolgunkat. Nagy Gergő hangsúlyozta, óriási erősítést jelent, hogy Kovács Gábor felépült, s már rá is számíthatnak a mérkőzésen.

A tavaszi nyitányon még kicsit döcögött a szekér, ám azóta elkapták azt a bizonyos fonalat, hiszen a Zalaegerszegnek 3732, 3742 fát dobtak. – Annak köszönhető ez a nagy lendület, hogy mindenki egy célért harcol, egyben van a csapat és mindent megteszünk egymásért, s a sikerért.

Az NB II. nyugati csoportjában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. mérkőzését egy későbbi időpontra halasztották.