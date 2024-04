A Ferencváros második csapata ellen visszatért a győztes útra a korábban megtorpanó Kaposvári Rákóczi FC, amely Majoson sem szeretne erről letérni.

– Úgy vélem, a csapat jól kezelte a hullámvölgyet és ezáltal újra magabiztosan mehetünk neki a Majos elleni mérkőzésnek – mondta Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása. – Semmiképp sem vár ránk könnyű mérkőzés, de egységesnek érzem a csapatot, ez pedig kulcsfontosságú lesz a következő fordulóban, ahol szeretnénk ugyanazt a magabiztos játékot nyújtani, mint legutóbb. Ha ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy elhozzuk a három pontot.

A Bonyhád-Majos a kilencedik helyet foglalja el az eddig megszerzet 26 pontjával. A tolnaiak nyolc győzelem és két döntetlen mellett tizenhárom alkalommal kaptak ki. Az őszt még Kardos Ernő irányításával kezdték, azonban a korábban Kaposváron is futballozó tréner pont a Rákóczi elleni bajnoki előtt állt fel a kispadról. Helyét Csillag László vette át, akivel a tavaszt két győzelemmel kezdte a Bonyhád-Majos, amely előbb a Fradi, majd a Fehérvár második csapatát verte, azonban az MTK II. megállította őket, s meg is torpantak, hiszen a listavezető Iváncsától négy-egyre, míg a kiesés ellen küzdő Dunaújvárostól egy-nullára kaptak ki. Ez előző fordulóban azonban visszatértek a győztes útra, hiszen mind a három pontot elhozták Mohácsról, így két, a legutóbbi fordulóban nyertes csapat csatázik majd egymással vasárnap.

Érdekesség, hogy a Rákóczi csupán egyszer találkozott a Majossal bajnoki keretek között, mégpedig ebben az évadban, amikor is Harsányi Dániel góljával otthon tartották a három pontot. Ezt most is szeretnék megismételni a somogyiak, akik továbbra is harcan vannak a dobogóért.

– Bizakodó vagyok a bajnoki hajrát illetően, mivel minden esélyünk adott arra, hogy odaérjünk a dobogóra – tette hozzá Szederkényi Ádám.