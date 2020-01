Ónos ködszitálás és hószállingózás nehezíti a közlekedők dolgát

Kedden reggel párás, ködös idő lesz Somogyban. Sűrű ködmezők is kialakulnak, melyekben száz méter alá csökken a látótávolság, ónos ködszitálás, hószállingózás is előfordul.

Ebben az országrészben, napközben foltokban ritkulhat a párásság, elvékonyodhat a rétegfelhőzet, kisüthet a nap is, másutt egész nap megmarad a szürke, borongós, párás időjárás fagypont körüli hőmérséklettel, itt-ott ködszitálással, hószállingózással. Éjjel ismét leszáll a köd, erősödik a párásság.

kedd reggel -1,kedd délután ködfelhőzet alatt -1, napsütés esetén +6,szerda reggel -1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán reggel is a ködös, szürke, borongós idő lesz jellemző. Napközben a Dunántúl térségében és az északi hegycsúcsokon lehet bízni a rétegfelhő elvékonyodásában, napsütés előfordulásában, míg északon, északkeleten továbbra is valószínűbb az egész napos szürkeség. A ködből elszórtan szitálás, hószállingózás is előfordul.

– Csütörtökön és pénteken marad felettünk a „hideg légpárna”, azaz a jelentős időjárási eseményektől, frontoktól mentes, zömében szürke, borongós idő, bizonytalan idő alatt elvékonyodó rétegfelhőzet. A délnyugati, déli országrészben, illetve az északi hegycsúcsokon van esélye napsütés előfordulásának. Számottevő csapadék nem érkezik, a sűrűbb ködfoltokban előfordulhat szitálás, hószállingózás.

– Előreláthatólag szombat délután, este, illetve vasárnap érkezhet egy hidegfront, ami kissé megkavarhatja a térség időjárását. Élénkebb széllel frontfelhőzet és a nyugati országrészbe némi vegyes halmazállapotú csapadék is érkezhet, de jelentős csapadék nem valószínű. (forrás: eumet.hu)