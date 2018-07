A Balaton nem csak nyáron menő

Összefogtak a vállalkozók és az önkormányzatok a Balaton déli partján, hogy megmutassák, a szezon egész évben tart tavunknál.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Balatoni vállalkozók és önkormányzatok már több éve dolgoznak azon, hogy a Balaton és környéke ne csak nyáron, hanem egész évben vonzó úti cél legyen az idelátogatóknak, az érdeklődőknek. Tóth Balázs, a Balatoni Kör Egyesület alelnöke szerint ennek köszönhető, hogy idén közel húsz környékbeli vállalkozó, valamint Balatonboglár és Balatonlelle Önkormányzatának összefogásával július elején egy őszi-téli balatoni programfüzetet jelentethettek meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A programfüzetben sok egyéb mellett tizenöt nagyszabású rendezvény ismertetése is szerepel, a 2018 szeptemberétől 2019 májusáig tartó időszakban. Az események között egyaránt megtalálhatók sokéves hagyománnyal rendelkezők és az újdonságok is, mint a Kishegyi Kortyok és Falatok sikerére alapozott – szintén kishegyi, október végén megrendezésre kerülő – Murci Fesztivál is.

A programfüzet megjelenését Tóth Balázs szerint azért időzítették a nyári főszezon elejére, mert szeretnék megmutatni, hogy bár a nyár két hónap múlva véget ér, a Balatonon nem áll meg az élet. A Balaton télen-nyáron menő, az év minden napján van olyasmi, ami miatt érdemes a Balatonhoz és a környékére ellátogatni.

A programfüzettel egy időben mutatták be Balatonlellén a szintén az összefogásnak köszönhetően üzembe helyezett Lelle-Boglár Tekergő elektromos kisbuszt is, amivel egész évben tematikus programokat kínálunk az idelátogatóknak. A programok között megtalálható bor- és pezsgő túra, múzeumlátogatások, kalandprogram, sőt őszre időzítve készül egy Balatonlelle történetét és érdekességeit bemutató túra is.

A bemutatókon beszédet mondott Csere Andrea Balatonboglár alpolgármestere, Kenéz István Balatonlelle polgármestere, valamint Tóth Balázs, a Balatoni KÖR alelnöke is. Rövid meglepetésműsorral készült ifj. Richter József arany bohóc díjas cirkuszművész és a Magyar Nemzeti Cirkusz társulata.