A cél: újra legyen menő faluban élni

Vidékre szabott családtámogatási kedvezmények, sűrűbb buszközlekedés, fecskeházak falun és a falugondnoki szolgálat fejlesztése – ezek is szerepelnek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Modern Falvak Munkacsoportja javaslatcsomagjában. A dokumentum harminc oldalon sorolja a szükséges intézkedéseket.

Arról már korábban írtunk, hogy a Magyar Falu Programban 90 milliárd forintos falusi útalapot terveznek ám a teljes javaslatcsomag ennél jóval több intézkedést javasol a kormánynak a vidék megtartó erejének növelésére. – A programban szerepel a digitális infrastruktúra kiépítése, de a legfontosabb a megélhetés kérdése – húzta alá Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke. – Ez azt is magában foglalja, hogy esetleg nagyobb helyekről kisebb településekre cégek települjenek át megélhetést biztosítani. Ehhez támogatások, a jogszabályi környezet módosítása szükséges, mert minden alfája és omegája a megélhetés.

Ahhoz, hogy tartós legyen az állás, el is kell oda jutni. Így a közlekedés elől is minden akadályt el kell hárítani. – Az látszik, hogy a tömegközlekedési társaságok jelenlegi módszere nem tartható – fogalmazott Schmidt Jenő. – Az új útfelújításokat, vagy vasúti beruházásokat nagyon nehezen követi a tömegközlekedés átalakítása. Ezért megvannak itt is a szintek, hogy 200 fő alatt csak falugondnoki szolgálatok látnák el a tömegközlekedési feladatokat. Az a lényeg, hogy itt nem álmokról és vágyakról beszélünk, hanem amire szükség van.

Például lakásokra a fiataloknak, vagy támogatásra, hogy sajátot vásárolhassanak falun: vidékre szabott CSOK-ot javasol a munkacsoport, valamint a költözz falura támogatást. – Ez egy jó elképzelés – értékelt Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere. – Úgy gondolom, ezt már előbb kellett volna, mert nálunk például 1993. óta, amikor én visszatelepültem nem épültek új lakások. Üdvözöljük a törekvést.

Töreki István, Tarany polgármestere is jónak látja az ötleteket. – Sajnos nem vonzó a vidéki élet – mondta településvezető. – Taranyba sem igazán jönnek a fiatalok, pedig van szélessávú internet, csatorna, gáz és vagy negyven eladó ház. Ha jobban beépülne a köztudatba, hogy érdemes vidéken élni, akkor a fiatalok is szívesebben eresztenének gyökeret falvakban.

Óvoda és bölcsőde a helyben maradásért

A megkérdezett polgármesterek fontosnak tartanák az infrastruktúra fejlesztését, hogy legyenek óvodák, bölcsődék. Utóbbit tervezi Tarany is, Töreki István elmondta: a régi postaépület átalakítására pályázna a dél-somogyi település, ami tíz csöppség elhelyezését szolgálná. Ez is növelheti a falu megtartó erejét.

Kövér István pedig arról beszélt, hogy óvoda kellene helyben, mert most 20-30 kilométerre viszik a kicsiket. – A Magyar Falu Programban az infrastruktúrát tenném első helyre – mondta a nagyszakácsi polgármester. – A szennyvíz, a közlekedés, a munkahelyek megtartására és kistelepülésekre maximum 8 fős ovik létrehozása. Mert ide nem mini bölcsi kell, hanem az, hogy ne kelljen messzire hordani a gyerekeket.