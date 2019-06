Az élelmiszerbiztonságot erősítik a somogyi feldolgozók fejlesztései

Az élelmiszerlánc egy felelősségi láncolat is, ugyanis egy biztonságos termék is okozhat megbetegedést, ha nem megfelelően bánunk vele: ez az Élelmiszerbiztonsági Világnap fő üzenete, amelyet első alkalommal tartanak meg. A somogyi feldolgozók új fejlesztések és beruházások segítségével akarják tovább erősíteni a biztonságos gyártási körülményeket.

– Élelmiszer-biztonsági feladatokra évente közvetlenül csaknem hatmillió forintot fordítunk – mondta Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója. – Nálunk a teljes húsfeldolgozási folyamat nyomon követhető, kizárólag állategészségügyi bizonyítványok birtokában veszünk át vágóállatot, s cégünk külön foglalkoztat egy állatorvosi szaksegédet is. A feldolgozáson kívül a szállításkor is kiemelt szerepel hárul a biztonságra: egy hűtőautó viszi a ferihegyi repülőtérre a hűtött, vákumcsomagolt húst, amit Japánba repülőn szállítanak el. Tízpercenként mérik a 0-5 Celsius fokon tárolható áru hőmérsékletét, s így az egész folyamat lekövethető,s mindennek nyoma van.

Az élelmiszer-biztonságot tovább erősíti a júniusban záruló csaknem 180 millió forintos hetesi beruházás, melynek során a hűtőkapacitást megduplázzák, s így egy időben akár 40 tonna árut képesek elraktározni. Balázs Tibor, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója azt mondta: a pék és húsipari tanulóknak azok a vállalkozások biztosítják az alapanyagot, ahol a gyakorlatukat töltik. S a tanórákon is fontos szerepet kap az élelmiszerbiztonság, ehhez kapcsolódó kísérleteket, számításokat is végeznek, s egyúttal arra is figyelmet fordítanak, hogy a kamaszok tudatos vásárlókká váljanak. Nagy János, a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője azt mondta: üzemükben évente 300-400 gím és dámszarvast, illetve vaddisznót dolgoznak fel. A nyúzás, a bontás és a csontozás mellett a hűtés, illetve a fagyasztás is a helyi dolgozók feladata.

– Az élelmiszerbiztonság szerteágazó munkát jelent – hangsúlyozta. – Ide sorolható, hogy a hentes munkaruhája mindig tiszta legyen, a hússal érintkező eszközök kifogástalan állapotban álljanak rendelkezésre, s az elejtett állatok átvételét és a tárolási körülményeket is részletesen szabályok tartalmazzák.

Az előpárlatra is figyelnek

– A pálinka lepárlásakor elő- és utópárlat keletkezik, s a finomítás minden mozzanatára figyelni kell – hangsúlyozta Tóth Tamás Csaba barcsi pálinkafőző, aki az utóbbi időben több rangos díjat nyert el. – Magánfőzőként jelenleg 25 fajta pálinkát készítek, de hamarosan kereskedelmi pálinkafőzéssel akarok foglalkozni, s ez azt jelenti, hogy újabb élelmiszer-biztonsági előírásoknak kell eleget tennem.

Az Agrárminisztérium tájékoztatójából az is kiderült: az első Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából elkészült egy szemléletformáló videó, mely a kockázatmegelőzés fontosságát hangsúlyozza. A kisfilm arra is felhívja a figyelmet, hogy kórokozók szabad szemmel nem láthatóak, a tisztának tűnő felületen is jelen lehetnek, így a helyes higiéniai gyakorlatok betartásával megelőzhető a megbetegedés. Szintén a világnap alkalmából készült a Vásárolj okosan! című kiadvány, melynek fő üzenete, hogy az élelmiszerekkel való első találkozásunkkor, a vásárláskor maguk a vásárlók is sokat tehetnek az élelmiszerbiztonságért.