Bolt nélkül is boldogulnak néhány somogyi faluban

Somogyban 23 olyan település van, ahol nincsen bolt, így az ottélőknek máshonnan kell beszerezniük az asztalra valót. A statisztikai hivatal adatai szerint azonban ezekben a falvakban lehetnek olyan vendéglátóegységek, amelyek kiskereskedelmi tevékenységet is ellátnak, erről azonban nincsen pontos adatuk.

Megszokták már a hosszúvíziek, hogy nincs bolt a településen. Mégis van mit enniük nap mint nap. A falugondnok ugyanis gondoskodik arról, hogy mindenkinek tele legyen a hűtője. Hétfőn, szerdán és pénteken összegyűjti a bevásárlólistákat és a szatyrokat, majd elindul autóval a szomszédos településre, hogy megvegye, amit felírtak neki.

– Már „ezer” éve nincs bolt a faluban – fogalmazott Máté-Botos Ivett, Hosszúvíz polgármestere. – Ezt a megoldást már mindenki megszokta. Havonta kétszer arra is biztosítunk lehetőséget, hogy a falugondnok elvigye egy nagyobb bevásárlásra az ittélőket. A nyugdíjfizetés környékén, illetve a munkabérek kifizetése után indul el a kilencszemélyes kisbusz általában Marcaliba. Ilyenkor mindenki személyesen tud vásárolni, egyetlen hátránya van csak, hogy igazodni kell az embereknek egymáshoz – tette hozzá a település vezetője.

Somogysimonyiban is hasonló a helyzet. A kilencvenes években még kettő élelmiszerbolt és egy kocsma is működött a településen, húsz éve azonban már semmi nincsen. – A nagy áruházak tették tönkre a kis boltokat – hangsúlyozta Kovács Imréné polgármester. – Sorra nyíltak a városokban a különféle áruházak, ez pedig a falusi boltokat ellehetetlenítette. Nem érte meg a boltoknak nyitva maradni, mert az emberek csak kenyérért, zsemléért és tejért ugrottak be. Aztán ahogy csökkent a forgalom, úgy megdrágult minden, ezért bezártak.

Gadácsra viszont bemegy a mozgó ABC. Szabó László polgármester elmondta: tíz éve nincsen helyben bolt, de nem is hiányzik. A mozgó ABC-k ugyanis olcsóbbak, mint a rendes boltok és szinte minden alapvető élelmiszert meg lehet náluk vásárolni.

Nagybevásárlásra el is viszik a lakókat

– Nem okoz problémát a bolt hiánya Somogysimonyiban – mondta el érdeklődésünkre Kovács Imréné polgármester. – Most már szinte mindenkinek van autója a faluban és el tud menni másik településre vásárolni. Akinek pedig nincs kocsija, annak időről időre bevásárol a falugondnok. Naponta megy Nemesvid és Zalakomár irányába, úgyhogy akinek szüksége van valamire a boltból, azt megveszi és elhozza. Ezen kívül arra is van lehetőség, hogy havonta több alkalommal a falugondnok elvigyen valakit akár nagyobb bevásárlásra is, ilyenkor vagy Marcaliba, vagy Nagykanizsára mennek. A mozgóárusok pedig már be se jönnek Somogysimonyiba, mert olyan kevesen lakunk itt, hogy nem éri meg nekik – mondta a polgármester.