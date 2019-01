Eltáncolt Amerikáig: Houstonban lesik el tőle a lépéseket

Amerikában tanítja a táncot egy kaposvári fiatal. Németh Viktória olasz párjával együtt három évvel ezelőtt kapott lehetőséget az Egyesült Államokban. A jegyespár Hosutonban, a Fred Astaire Franchised Dance Studio-nál dolgozik.

Németh Viktória – sok más táncoshoz hasonlóan – hatéves korában kezdett el társastáncot tanulni. A kezdetekben Kaposváron leste el a lépéseket, de Dombóváron, Kisteleken és Budapesten is megfordult. A fővárosban például az orosz–magyar kereskedelmi nagykövet fia volt a párja. Viktória junior tíztánc, olasz és nemzetközi bajnoki döntős, magyar felnőtt ranglista elődöntős, szicíliai területi bajnok, jelenleg párjával pedig texasi show tánc bajnokok.

– Rengeteget élményt szereztem a tánc miatt – fogalmazott Németh Viktória. – A kaposvári református iskolába kezdtem el a táncolni kisiskolásként, nyolcadik év végén pedig már Budapesten folytattam mindezt. Az évek alatt nagyon sok párom volt, gyakorlatilag oda mentem, ahol találtam partnert. Jelenlegi páromat – aki már a vőlegényem – a Facebookon ismertem meg. A közösségi oldalon van egy csoport, ahol táncosok kereshetnek maguknak párt. Ide feltöltöttem a videóimat, képeimet, eredményeimet, tanáraim nevét és rátaláltam Olaszországban Emanuele Magnasco-ra. Kimentem hozzá próbatáncra, de csak később költöztem ki, mert fellépéseim voltak és Szlovéniában is dolgoztam táncosként egy kaszinóban.

– Hajón is megfordultunk a párommal – folytatta Németh Viktória. – Ez viszont nem jött be és váltani akartunk, aztán egyszer csak jött a lehetőség, hogy elmehetünk Amerikába. Éltünk is ezzel és már három éve Texasban, Houstonban lakunk. A Fred Astaire Franchised Dance Studio-nál dolgozunk, amiből több száz van a világon. Az egészen fiataloktól az idős emberekig sokakat megtanítunk táncolni, de járunk versenyezni is. Szeretik az emberek a hagyományos táncokat, mint a keringőt vagy a tangót, de a rumba, cha-cha-cha, a country dance, és a polka is nagyon kedvelt. A mexikói határ közelsége miatt pedig a latin táncokért is sokan odavannak.

– Sokat köszönhetek a családomnak, főleg édesanyámnak – mondta Németh Viktória. – Jól érzem magamat Amerikában, addig maradunk, amíg van lehetőségünk itt, de a nyugdíjas éveinket azt Olaszországban szeretnénk eltölteni – tette hozzá.

Nem kolbászból van a kerítés

Németh Viktória tapasztalata szerint Amerikában is keményen meg kell dolgozni mindenért és akkor több lehetősége adódig az embernek. A fiatal táncos úgy gondolja: azért sikeresek az amerikaik – nem csak az üzleti, hanem a táncos életben is – mert minden területre próbálják megszerezni a hozzáértő szakembereket, akiknek jó állást kínálnak.