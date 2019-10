Felavatták a megújult kultúrházat Bodrogon

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított bodrogi kultúrházat pénteken délután.

A megyeszékhelytől 18 kilométerre fekvő somogyi kistelepülés álmát a Magyar Falu program támogatta, így az önkormányzat a munkákra összesen 15 millió forintot fordíthatott.

A régen elavult, korszerűtlen gázkonvektoros fűtést, központi fűtésre cserélték, a régi neon lámpákat LED-es izzók váltották le, de a vizesblokk is korszerűbb lett, valamint a konyhát is sikerült felújítani. A támogatási összegből száz új szék és tíz új asztal megvásárlására is futotta. A megújult kultúrházat Erdei Norbert, polgármester, Biró Norbert közgyűlési elnök és Móring József Attila, országgyűlési képviselő avatta fel.