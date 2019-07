Kerékpártúra után vízi csúszda várja a gyerekeket a táborban

Már harmadszorra szervezték meg Mezőcsokonyán az egyhetes délutáni gyerektábort. A fiatalok az öt nap alatt pólót batikolhatnak, nindzsalabdát készíthetnek, de biciklitúra és falusi vízi parkkal is várják őket a szervezők.

Már az első nap több mint harminc gyerek érkezett a mezőcsokonyai faluházba, hogy elkészítsen egy-egy nindzsalabdát. – Gyakorlatilag ez egy stresszlabda – mondta Böröcz Szabina. – Az elkészítése nagyon egyszerű, lufiba lisztet kell öntetni és máris készen van, utána pedig lehet nyomogatni. Nagyon élveztük már ezt a programot is, de a következő napok is jónak ígérkeznek majd– tette hozzá. Hasonlóan vélekedett Farkas Lilla is. A fiatal lány szerint; remek lehetőség az, hogy a nyári szünetben ilyen formában is ki lehet kapcsolódni és aktívan eltölteni a délutánokat.

Az ötnapos programsorozatot a mezőcsokonyai önkormányzat és a Mezőcsokonyáért Egyesület szervezte. – Évről-évre több fiatalt érdekel ez a hét – fogalmazott Sudárné Balázs Katalin, az egyesület elnöke. – Egészen pici kortól jönnek hozzánk gyerekek, akár babkocsival is megjelennek a szülők, de tizenhat éves fiúk is szívesen részt vesznek néhány programban. Az első évben még csak valamivel több mint tíz gyerek jött el hozzánk, idén pedig már háromszor annyi. Körülbelül kettőszáz gyerek él a faluban, úgyhogy ez mindenképpen jónak mondható. Hasonló egyhetes program nincsen a faluban, elvétve az egyházaknak van rendezvénye, de az nem érint minden gyereket.

– Változatos elfoglaltságot találunk ki a fiataloknak – folytatta Sudárné Balázs Katalin. – Batikolás az minden évben van, mert azt nagyon szeretik, de igyekszünk új programokkal készülni. A héten tervezünk biciklitúrát, sorversenyt, huszárbemutatót, éjszakai próbát, de a legnagyobb sikere vélhetően a pénteki falusi vízi csúszdának lesz, amit vízibombával fűszerezünk majd. Az egyhetes programot önkormányzati támogatásból és a közösségfejlesztő TOP-os pályázatból finanszírozzuk – hangsúlyozta a Mezőcsokonyáért Egyesület elnöke.