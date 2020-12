Kicsiknek, kofáknak is jó hely ma Iharos

Közel 200 millió forint pályázati forrásból újul meg az Iharos település. Bővítik az óvoda épületét, korszerűsítik a polgármesteri hivatalt és még idén átadják a falu központjában létrehozott termelői piacot.

– 94 millió forint jut az óvoda korszerűsítésére, egy 60 négyzetméteres tornaszobát építünk a meglévő épülethez, akadálymentes illemhelyeket és fejlesztőszobákat alakítunk ki – sorolta Horváth Győző polgármester. Központi fűtéssel is ellátják a régi és az új épületrészt, az elektromos hálózatot és a vízrendszert is korszerűsítik, s szigetelést kapnak a falak.

44 millió forintból a régi kastélyban működő önkormányzati hivatalt korszerűsítik. – Belső falszigetelést és központi fűtést kapott az épület, akadálymentes illemhelyekkel és napelemekkel látjuk el a hivatalt – sorolta a polgármester. Az egykori hatósági húsbolt és mérlegház épülete is teljesen megújult, 50 millió forint pályázati forrásból. Két ingatlant építettek egybe, 60 négyzetméteren fogadhatják a helyi és környékbeli termelőket. Helyet kap itt egy vegyesbolt, piacfelügyelő iroda, az önkormányzati teherautó garázsa és raktárak is. – A járvány miatt nem tudjuk, hogy mikor nyithatjuk meg a piacot, de lehetőség van szabadtéri árusításra is. Szeretnénk heti egy alkalommal fogadni itt a termelőket – mondta a polgármester. A Magyar Falu Program keretében ötmillió forintból a temető körül a drót helyére fakerítés került. Nagy vágyuk még a Rákóczi utca aszfaltozása, amely az 1990-es évek eleje óta nem volt javítva.