Király László kitartó munkával gyúrta fel magát a profik közé

Újabb meghatározó mérföldkövet teljesített a közelmúltban a fiatal testépítő. Július 20-án Portugáliában megnyerte az IFBB Amatőr Olimpiát, ezzel szerezve jogosultságot arra, hogy a profik között folytassa karrierjét. Hogy mekkora munka, és mennyi áldozat van ebben, csak a Király Lászlóhoz igazán közel állók láthatták eddig.

Órákig tudnám hallgatni. Fura ez, hisz nem sokan képesek erre. Beszél felkészülésről, versenyről, de hamar új témák is szóba kerülnek, ahogy azt a történet logikája megköveteli. Így aztán a sérülések, de edzéstechnikai praktikák sora is. Nincsenek esélyek a beszámolóban, inkább csak bejárandó utak, mint ahogy a problémák is inkább csak megoldandó kihívások. Közben az jár a fejemben, mi a valódi titka. Mert árnyékot vet mindenre a közelében, de ez „csak” méret. Szorgos munkával bekerült a testépítő sport nagyon szűk elitjébe, de ez „csak” csodálatos eredmény, nem titok. Aztán ahogy egyre inkább elmélyedünk az elmúlt időszak eseményeiben, úgy kristályosodik ki, hogy maga az élet iránti lendületes rajongás az, ami megragad.

– Azt pontosan tudtam, hogy ebben az évben szeretném egy amatőr olimpián kvalifikálni magam a profi ligába – kezdi a visszaemlékezést az eseményekre Király László testépítő. – Még hónapokkal a portugáliai verseny előtt felkértek egy fotózásra. Ehhez közel versenyformába kellett magam hozni. A felkészülés alatt derült ki, hogy ha még egy kicsit többet beleteszek, még jobban megnyomom, akkor elindulhatok ezen a versenyen. Öt-hat ilyen IFBB által szervezett amatőr olimpia van egy évben, de úgy éreztem, ennek most van itt az ideje.

Van az úgy, hogy a történések valahogy úgy követik egymást az életben, hogy minden részlet illeszkedik, így valami új, igazán nagyszerű születhet. László is így emlékszik vissza a versenyre.

– A testépítés messze nem csupán a súlyok emelgetése. Csak úgy, mint a élet számos területén, itt is az időzítés az egyik legfontosabb. Most már biztosan mondhatom, hogy nekem ez a felkészülés alatt és Portugáliában is nagyon jól sikerült. Több fordulóban kellett színpadra állnunk, és tudod, amikor ott vagy kint, abban a pillanatban kell igazán tökéletesnek lenned. Azért ezt nem könnyű ilyen precízen beállítani. Főleg, hogy csúszások is voltak a programban. Nem csupán percek teltek el, ott négy és fél óra késésben volt a verseny a meghirdetett programhoz képest. Ezt folyadék- és élelem bevitele nélkül, elképesztő stresszben, nem könnyű kibírni. Aki elengedte ott magát, az vesztett. Nekem sikerült. Sőt, mivel magát a pózolást is rengeteget gyakoroltam még itthon, így abban sem hibáztam. Egyszerűen minden összejött.

A kitartáson, a minden részletre kiterjedő időzítésen túl, egy még keményebb időszak vár Király Lászlóra. Neki mégsem talány, milyen lépésekre van szüksége a további sikerekhez.

– Az amatőr olimpia első három helyezettje kap lehetőséget arra, hogy a profik között versenyezhessen. Hiába tűnhet úgy, az IFBB értelmezése szerint nem vagyok profi, de összemérhetem magam velük. Erre terveim szerint jövőre, Las Vegasban lesz lehetőségem. Addig rengeteg munkám van még.

Ha most egy évig nem versenyez László, akkor joggal gondolhatjuk, hogy pihen. Ezt ő is megerősíti, ám amikor azt részletezi, hogy ezt hogyan tervezi, hamar rájöhetünk, már a fogalmat is teljesen másképp értelmezi.

– Nagyon sok időt, energiát és pénzt fektetek az egészségembe, hisz ez az egyik kulcsa a karrieremnek. Támogatóimnak köszönhetően tudom megvalósítani azokat a dolgokat, ami ehhez szükséges. Most tényleg a pihenés ideje következik az életemben. Ezért rendeltem nagyon sok szakkönyvet, hogy tanulhassak, még többet tudjak meg a sportról, a módszerekről, a lehetőségekről. Portugáliában sikerült megegyeznem egy német sztár­edzővel is, aki csak profikkal foglalkozik. A következő időkben vele fogok együtt dolgozni. Érdekes egyébként, hogy vele úgy sikerült beszélnem, hogy a verseny után odajött gratulálni, mert legyőztem az összes tanítványát, akik így csak a második és a harmadik helyet tudták megszerezni.

Tudatosság. Király László minden szavát átszövi. Amikor viszont a részletekig lebont egy élethelyzetet, egy történést, világossá válik, hogy igazából ezzel a szerencse és a véletlen veszti el a hatalmát felette.

– Még jóval a verseny előtt jöttem rá például, hogy valószínűleg nem jól guggolok. Nem tudom magamból kihozni a maximumot ennél a gyakorlatnál, mert egyszerűen fáj. Sikerült együtt dolgoznom az ország egyik talán legjobb erőemelő edzőjével, aki Budapestről járt le, hogy ezt kijavítsuk. Az első lépés az volt, hogy a mobilitási gondjaimon javítottam. Hengereztem, nyújtottam, és masszőr segítségével készítettem fel izmaimat. Aztán volt, hogy a helyes technikát, akár súly nélkül is, napi három órát gyakoroltuk. Csak azért, hogy az is olyan legyen, amilyennek lenni kell. És olyan is lett. Én az alapgyakorlatokban hiszek. Guggolás, felhúzás, fekvenyomás. Egy test­építőn látszik, ha ezekkel a gyakorlatokkal készül fel.

A siker egy eredmény, amihez olyan út vezet, mely a legritkább esetben egyenes, és sima felületű. Nem mindegy, honnan merít hozzá erőt az ember. – Tanítványaimnak is elmondom és magam is ezt vallom: a motivációnak belülről kell fakadnia. Hiába mondja meg akárki, mit kell csinálnod, milyennek kell lenned. Ha te magad nem akarod, nem vagy hajlandó érte mindent megtenni, akkor az eredmény nem is lesz olyan – mondja lelkesen Király László, majd szinte suttogóra vált, mintha attól félne, bárki is meghallja. – Nem nagyon mondtam senkinek, de verseny előtt megsérült a vállam… De egyszerűen nem szeretem, mikor valaki a sérüléseivel indokolja, hogy ha valami nem sikerül. Én úgy voltam vele, hogy ez nem lehet ok semmire. Folyamatosan gyógyulok, dolgozom rajt, hogy újra a régi legyen, és úgy is lesz. Las Vegasra minden újra tökéletes lesz. Minden együtt van ahhoz, hogy megmutathassam: van helyem a profik között.

A nagymamája végig a sportoló mellett volt a sikerhez vezető rögös úton

– Mindent megtervezek, igyekszem mindenre felkészülni – beszél motivációi mozgatórugóiról Király László. – Éppen ezért sokan megkérdezik, hogy elhagyom-e Kaposvárt, vagy akár az országot is azért, hogy jobb feltételekkel tudjak készülni a versenyre. De egyáltalán nem tervezek ilyet. A teremben ahol edzek, minden megvan amire szükségem van a felkészülésekhez. Szerencsére vannak támogatóim, akik hisznek bennem, és mindenben segítenek, amiben kell. Az internet segítségével a legnagyszerűbb szakemberekkel dolgozhatok együtt, akár a nap bármely percében. Így semmi okom arra, hogy elhagyjam a somogyi megyeszékhelyt. Ráadásul, ha a karrieremben mégis a szerencse nyomait kutatom, akkor azt kell mondanom, van ilyen. Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy drága nagymamám mellettem van, és feltétel nélkül támogat már kezdetek óta. Ez olyan erőt ad, mely a versenytársaim számára úgyis utolérhetetlen.