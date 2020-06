Komoly pácba kerültünk a tök és a borsó között

Bármennyire jóindulattal nézegette az emberfia pénteken az idősáv előtti nyüzsgést a kaposvári nagypiacon, mely már igazán kora nyári pezsgéssel köszöntötte a vásárlókat, valahogy az volt az érzésünk: jó néhány idős hölgy és úr kerülte ki a hamarosan oszladozó korlátozást, s pakolta dugig cekkerét szezonális finomságokkal.

Melyekből minden földi jót megkaphattunk, ha volt elég rávalónk a pénztárcánkban. Kicsit egybe csúsztak a gyümölcsök, mert a az akciós eper pultja előtti sort ügyesen kikerülve egymás után botlottunk a hatszáz forintos cseresznye, az ezer forintért kínált korai meggy, a háromszáz forintos dinnye, a hétszázért kínált málna csábító ajánlatába. Némi fejtörésre adott okot, hogy a napsütötte Hispánia őszi és kajszibarackja, előbbi 1800, utóbbi 1300 forintos kilónkénti megközelítésben, vajon mennyire versenyképes a legkorábbi somogyi őszibarackkal, amit kereken egy ezresért adtak volna, ha éppen nem bírnánk várni még a valódi érésre a nyáron.

A palántarengetegben feltűnt az egyenárazás. Hatszáz forintért például gyakorlatilag olyan csípős paprikákat különlegességet nevelgethetünk kertünkben a csilitől az ebek nemi szervéről elnevezett rettenetesig, amit nem szégyellünk, s amibe csak addig pirulunk bele, amíg muszáj.

A szombati főzeléknaphoz komoly fejtörést okozott, hogy a zsenge zöldborsó és a zamatos tök is erősen elgondolkodtatott minket a folytatásról. Akárhogy is vesszük a borsó hat-hétszáz forintos ára, még fejtetlenségében is ígéretes ízélményt kínált, s a nem mindenkinek ennyire egyértelmű tök fele ennyiért a hozzá illő, kétszáz forintos kaporcsomóval kelt versenyre gyomorfantáziánkban. A feltéthez is találtunk különlegeset, hiszen a húsos pultoknál örömmel tájékoztattak: friss nyúlhús kapható. Nem csoda, hogy azonnal fokhagymacsomók után kezdtünk kajtatni…