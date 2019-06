Új sportpályán játszhatnak a kastélyosdombói gyerekek

Ünnepélyesen is átadták kedden a kastélyosdombói családok átmeneti otthona területén kialakított OVI sportpályát.

A létesítményt a kastélyosdombói gyerekeken kívül a darányi és lakócsai óvodások is azonnal birtokba vették. Az ünnepélyes átadót és a gyerekek műsorát követően színes programok következtek. – A gyerekek fejlesztése során a sportolásra, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére is nagy hangsúlyt helyeznek az intézményben – tudtuk meg Kis Boáztól, az Ökumenikus Segélyszervezet sajtóreferensétől. – A Kastélyosdombón található családok átmeneti otthonában a lakhatásukat vesztett gyermekes családok kapnak lehetőséget az együtt maradásra, s az itt működő modellprogram segítségével az országban egyedülálló módon segítik a bajbajutott családok önálló életének újrakezdését.

Az intézmény által kialakított infrastruktúra segítséget nyújt a járásban élő gyermekek felzárkózásában is. Iskolai felkészítéssel, korrepetálással, egyéni és kiscsoportos fejlesztéssel segítik a szakemberek a hátrányos helyzetű gyerekeket.

– A segítségnyújtás azonban nem merül ki a lakhatás és a fizikai ellátás biztosításában – folytatta Kis Boáz. – A célok között szerepelnek a hozott pszichés sérülések, a szegénység, valamint a nem megfelelő szocializáció okozta hátrányok enyhítése is, azaz a felzárkózás és az esélyteremtés.

A Segélyszervezet munkatársai a célzott fejlesztések mellett a közösségépítésre, a szabadidős és élményprogramok szervezésére is nagy hangsúlyt helyeznek. Ezért az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatásával a segélyszervezet miskolci, olaszliszkai és kaposvári intézményei mellett Kastélyosdombón is kialakíthattak egy sportpályát.