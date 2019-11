Mediterrán hangulatú életképekből és természetközeli alkotásokból nyílt kiállítás

Legújabb harminc alkotását mutatta be Nádas József festőművész a kaposvári Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban.

Mediterrán hangulatú életképei mellett több természetközeli alkotás is helyet kapott. Vitorlások és a csodálatos balatoni panoráma is megjelenik a vásznakon. A szerdai megnyitón két festményt is kisorsoltak a látogatók között.

Egy mediterrán hangulatú tájképet és egy színes mákvirágot ábrázoló pasztell alkotást ajánlott fel Nádas József. A kiállítás karácsonyig tekinthető meg a Petőfi könyvtárban. Legközelebb Nagyatádon és Fonyódon mutatja be alkotásait a kaposvári festőművész.