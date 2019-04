Megcsillogtatták tudásukat az ifjú művészek

Véget ért a harmincnegyedik Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Művészeti és Művészettudományi ágazatának versenye.

Az idei megmérettetésen háromszáz fiatal huszonkilenc tagozatban mutatta be munkáját. Neveztek fiatalok például festészet, mozgókép, fotográfia és szobrászat témakörben is. A verseny nemcsak az anyaország, hanem a határon túli hallgatóknak is bemutatkozási lehetőséget kínált, sőt a harmincnegyedik OTDK versenyen már középiskolások is részt vettek a programokban.

Ilyen volt az OMDK! 🙂 vlogunk 22. része Sikeresen lezajlott a 2019-es OTDK Művészeti és művészettudományi szekciójának konferenciája. Színes és változatos tagozatokba lestünk be, rengeteg szuper alkotást és munkát csodálhattunk meg. Izgalmas és egyedi előadásokat hallgathattunk, varázslatos koncertet és mozgásszínházat kaptunk esténként. Köszönjük a szuper időjárást is, és szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek, legfőképp azoknak, akik a mai napon díjat vehettek át a záróünnepségen. :)Nézzétek meg videónkat, ahol igyekeztünk nyakon csípni a konferencia hangulatát. a stáb /Hoffmann Zsolt, Képes Erik, Kováts Domonkos, Nádas Dávid/ köszönjük az egész évados figyelmet! 😀 #rippl #omdk #omdkvlog #omdk2019 OTDK – Országos Tudományos Diákköri Konferencia Rippl-Rónai Művészeti Kar Közzétette: OMDK 2019 Kaposvár – 2019. április 26., péntek

A záróünnepségen elhangzott: eredményesen teljesítettek a fiatalok és színvonalas munkákat adtak be. Hatos Pál, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának dékánja elmondta: az elmúlt napokban könnyeket és mosolyt is látott a versenyzők arcán. Kiemelte: fontos a művészet és nagy szükség van rá, ezért arra biztatja az ifjú művészeket, hogy legyenek bátrak és alkossanak szabadon. A hallgatókat mindig is segítették abban, hogy az életben önmaguk urai legyenek és ha tudnak, akkor tanáraikon, mestereiken is túl tudjanak nőni – tette hozzá a Rippl-Rónai Művészeti Kar dékánja.