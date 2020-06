Meghallgattattak a régóta zenére vágyók

A koronavírus miatt szükségessé vált óvintézkedések megkötötték a nagy nyári rendezvények szervezőinek kezét megyénkben is. Nem maradnak azonban teljesen koncertek nélkül a somogyi fülek.

Az egyik legnépszerűbb balatoni könnyűzenei fesztivál, a Strand, valamint a kaposvári Vigasságok terén tartandó nyári esték fellépői táncoltatnak meg bennünket a következő hónapokban.

A Strand Fesztivál nyitónapján ötödik alkalommal rendezik meg a Petőfi Zenei Díj átadóját, ahol tizenkét kategóriában díjazzák a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóit. A jelöltekre június 18-tól augusztus 13-ig szavazhat a közönség.

– A Petőfi Zenei Díj az elmúlt öt évben meghatározó elismeréssé vált a hazai könnyűzenei életben – mondta Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója. – Úgy érzem, hogy idén minden eddiginél nagyobb szükség van rá, hogy méltó módon megünnepeljük a legsikeresebb magyar dalokat és a legnépszerűbb hazai előadókat – emelte ki az igazgató.

Közösen lép fel Rúzsa Magdi és Presser Gábor, a Kelemen Kabátban és Nagy Feró, az est egyik különleges színfoltjaként pedig Charlie, Pataky Attila és Frenreisz Károly adja elő a Várj, míg felkel majd a nap című dalt. A koronavírus miatt elmaradt Nagy-Szín-Pad!-verseny idén négy győztest hirdetett, így ők is meghívást kaptak a gálára.

– Ötödik éve feladatunk, hogy egy olyan showt állítsunk színpadra, amely a helyszínen, a Strand Fesztivál tízezres közönsége számára is élményt ad, ugyanakkor a Petőfi TV nézői otthon is szívesen követik, számukra is izgalmas a műsor – emelte ki el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj alapítója.

Az estet, melyet a zenészek és a fesztiválozók egyaránt várnak már, a Bagossy Brothers Company ünnepi nagykoncertje zárja.

Ám nem kell a Balatonig utazniuk a szórakozni vágyóknak, hogy a zenei díjra jelöltekkel találkozzanak, ugyanis a kaposvári Vigasságok tere július minden hétvégéjén megtelik élettel. A Nyári Szabadtéri Színpad elnevezésű koncertsorozaton minden pénteken és szombaton rophatja a város apraja-nagyja. A hangulatért pedig olyan zenekarok felelnek, mint a Bagossy Brothers Company vagy a Budapest Bár.