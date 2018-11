Mestere kopjafáját készítette el a bolhási fafaragó

A Youtube-on talált oktatófilmek indították útjára, majd az interneten talált rá mesterére, akitől webkamerán keresztül tanulta a szakma alapjait a bolhási Domonkos Tamás fafaragó, akit kamaszkorában ragadta meg ez a művész mesterség.

Az erdésztechnikus fiatalember tíz év kitartó munkájának köszönhetően már rátalált saját útjára, több egyéni kiállítással büszkélkedhet. Elsősorban domborműveket készít, témáit az erdő gazdag világa kínálja számára. Célja a tökéletes, élethű megformálás, a növények, állatok részletgazdag kidolgozása. Ugyanakkor nem idegen tőle a térplasztikákkal való foglalatosság sem, hiszen már egy betlehemi jelenetet is elkészített.

– Az erdő, és az állatok szeretete már kisgyermek korom óta mélyen belém ivódott, keresztapámmal gyakran jártuk a somogyi erdőket, sokat mesélt a természet csodáiról, ami a mai napig kimeríthetetlen ihletforrás számomra – mondta a fiatal alkotó. – A fát tisztelni kell, hiszen sok mindent rejt magában. Célom, hogy a fa lelkét a lehető legjobban visszaadjam faragásaimmal.

Mesterének Szentpáli Imre Károly budapesti fafaragót tartja, aki külön videókat készített a bolhási alkotónak, ahol a faragás alapjait mutatta be, majd vésőket ajándékozott a lelkes fiatalnak. Két éve történt halála után, a mester családja Tamást kérte fel kopjafájának megfaragására. Az alkotó az alkalmazott műfajban is otthonosan mozog, bútorokat, széktámlákat, tükörkereteket, dobozokat is szívesen készít, ahol elsősorban a magyar népi motívumkincset alkalmazza. Faanyagjai is sokszínűek. Dolgozott már hárs, dió, feketedió, tölgy, s más gyümölcsfákból is.

– Számomra a faragás egy olyan életforma, amit nem lehet unalomból, vagy kényszerből csinálni. Amikor faragok, megszűnik körülöttem a világ. Kiragad a hétköznapok gondjaiból és saját gondolataimba burkolózva egy másik világba utazhatok, ahol minden jól alakul – hangsúlyozta az alkotó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS