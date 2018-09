Négy évtizede őrzi hagyományainkat a Szennai Skanzen

Negyven éves lesz a Szennai Skanzen szeptember végén. A négy évtizedes fennállás alkalmából a házak zsuppolása folyik, valamint szeptember harmincadikára számos kulturális programmal készülnek.

Hegedűs-Kovács Elvira rendezvényszervező elmondta: – A lakóház és a melléképület tetejét zsuppolják, cserélik a nádat a skanzenben. A negyvenéves évfordulóra újítják meg a portákat és szeptember 28-án egy szakmai napot is rendeznek, amelyre a régi vezetőket, dolgozókat is meghívták.

Szeptember 30-án pedig a szüreti hagyományokat elevenítik fel a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai. Délután Pályi János Vitéz László előadását láthatják az érdeklődők. Benépesül a csökölyi és a somogyszobi porta. A somogyi falvak hagyományőrző csoportjai nótáznak és mesélnek a porták történetéről.

Hegedűs-Kovács Elvira elmondta: az egykori somogyszobi lakó, Andrási Böske néni mézeskalács puszedlijeit is megkóstolhatják, amellyel a régi recept alapján a Vilma-ház készül. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület kézművesei a kosárfonás, fazekasság, gyöngyfűzés, csipkeverés, tojásírás, fafaragás, szövés-fonás, bőrművesség, nemez- és babakészítés rejtelmeibe avatják be a látogatókat. Éves szinten a Szennai Skanzenbe 17 ezer hazai és külföldi turista látogat el, ahol a régi népi élet elevenedik meg a turisták előtt.