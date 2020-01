Nulla negatívos vérre van a legnagyobb szükség

A megfelelő vérellátás érdekében januárban is nagy szükség van a véradók segítéségre. Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Somogyi Megyei Szervezetének szakmai vezetője érdeklődésünkre elmondta: sikeresek voltak a decemberi véradási kampányok, a karácsonyi időszakban sokan adtak vért.

– Ám továbbra is ösztönözni kell az embereket – fogalmazott. – Akik az ünnepek alatt vérüket adták, ők most ötvenhat napig nem segíthetnek, ezért várjuk azokat, akik az ünnepi időszakban nem adtak vért. A tapasztalatok szerint ilyenkor benne van az emberekben az év eleji álmosság, ezért is fontos felhívni erre a figyelmüket. Ugyanakkor a levett vér a végtelenségig nem tárolható, ezért kell folyamatosan frissíteni a készletet – tette hozzá Gyarmati László.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szerint országosan, naponta ezernyolcszáz egység vérre van szükség ahhoz, hogy ne akadozzon az ellátás. Az OVSZ honlapján elérhető, hogy melyik vércsoport készletből van a legkevesebb, jelenleg a nulla negatívra van a legnagyobb szükség. Aki segíteni szeretne, az OVSZ és a Vöröskereszt oldalán is megtalálja a különböző véradási helyszíneket.