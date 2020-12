Elkezdődött a casting a Kaposváron forgatott filmhez

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kaposváron forgatni kívánt film alkotói folyamata a napokban. Mint ismert, Olt Tamás író–rendező Kaposváron bemutatott Korai menyegző című színdarabjának alaptörténete adta az ötletet egy pályázatból készülő filmhez.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A pályázatot kifejezetten színházi társulatokra írták ki, így kerültek a csikysek szó szerint képbe. Csütörtökön szereplőválogatást tartottak a főbb szerepekre, a Csiky társulatát és kaposvári színművészetis lányokat hallgattak meg a film alkotói.

– Csütörtökön reggel nyolctól este tízig tartott a szereplőválogatás – mesélte a film rendezője, aki szerint senkinek nem szabad megsértődnie, ha nem őt választják. – Előbb-utóbb konszenzusra jutunk az alkotótársakkal, de úgy érzem, most jönnek a nagy meccsek. Ha nem tudunk dönteni, visszahívjuk az érintett pár szereplőjelöltet, és újra megnézzük egyes jelenetekben – mondta a film egyik rendezője, Olt Tamás. – Ugyanakkor arra is kíváncsiak vagyunk, milyen az, amikor finom, nagyon intim érzelmet kell megjelenítenie a szereplőnek az arcán, miként mosolyodik el… – tette hozzá Olt Tamás, aki eddig szintén szereplőként vett részt castingokon, most viszont új nézőpontból látja a folyamatot.

– Emlékszem, eleinte, ha nem választottak egy szerepre, mennyire elkeseredtem – tette hozzá. – Ma már tudom, hogy nem kellett volna. Mert ha a forgatókönyvben a szerepre egy alacsony, barna hajú figurát találtak ki, bármennyire jól alakítja, nem kaphatja meg egy magas, szőke színész. Azt is nézni kell, hogy a kiválasztott partnerrel hogy mutat az illető. Itt csak ötven százalék a tehetség, a többinek is stimmelnie kell – mondta Olt Tamás.

A rendező szerint csupán néhány szerepre kell vendégművészt hívniuk. Például a főszereplő időskori figuráját egy hozzá hasonló karakternek kell eljátszania.