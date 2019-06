Zenétől lesz hangos a kastélypark Alsóbogáton

Benépesül július 5. és 7. között Alsóbogát. A szervezők nem tömegfesztivált szeretnénk létrehozni, hanem festői környezetben az egész család számára kikapcsolódást nyújtani.

– Pár éve született a Bogart Fesztivál ötlete, amikor egy koncertnek adott helyet a Festetics–Inkey-kastély, akkor tetszett meg a hangulatos helyszín – mondta el Kisgyura Attila szervező. – A 20,5 hektáros, ősfás területen július 5-től 7–ig számos népzenei együttes szórakoztatja a közönséget. Az első napon fellép a 10. születésnapját ünneplő Szabó Balázs Bandája, másnap a Budapest Bár, Gypo Circus, a záró napon pedig a Balkán Fanatik és Péter Szabó Szilvia szórakoztatja a közönséget – sorolta Kisgyura Attila. – Helyi zenekaroknak is biztosítunk bemutatkozási lehetőséget, a Barackmag, a Juhos együttes, a Kultúrtalálka, valamint a Somogy Táncegyüttes is különleges műsorral mutatkozik be az alsóbogáti rendezvényen. A gyerekeket az Eleven Zenekar, MintaGyerek Zenekar szórakoztatja.