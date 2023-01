A Kaposvári Rákóczi FC együttesénél már az előző szezonban is nagy hangsúlyt fektettek a saját nevelésű labdarúgók szerepeltetésére, ami ebben az évadban még hangsúlyosabbá vált. Az ifjú játékosok egyre több szerephez jutnak, s jó játékukkal ki is követelik maguknak a játékperceket. Horváth Balázs azonban nemcsak a fiatalok, hanem az egész csapatból kitűnik érett, felnőtteket idéző játékával, holott csak decemberben vált nagykorúvá. A marcali születésű középpályás a nyáron érkezett vissza Kaposvárra a szombathelyi Illés Akadémiától.

– Jól sikerült az őszi szezon, főként a második fele – mondta Horváth Balázs, aki korábban három évig játszott a Bene Akadémia korosztályos csapataiban. – Az elsőben még szoknom kellett a felnőtt labdarúgást, de úgy érzem, felvettem a ritmust és jó teljesítményt tettem le az asztalra. Egyáltalán nem bántam meg, hogy Kaposvárra igazoltam. A mester (Horváth Rudolf – a szerk.) hívására érkeztem, aminek azért is örültem, mert a Bene Akadémián eltöltött éveim alatt megszerettem a várost, így szinte hezitálás nélkül mondtam igent a megkeresésre.

A középpályás a remek teljesítménye mellett a gólokkal sem maradt adós, holott nem ez az elsődleges feladata. A játékos előbb a Csorna, majd a Puskás Akadémia ellen szerzett találatot, amivel győzelemre vezette csapatát, míg a Kelen SC ellen lőtt bombagólja a pontszerzéshez volt elég.

– A Csorna, illetve a Puskás II. elleni gólom is fontos volt, mindegyik jókor jött, de a legszebbet a Kelen ellen szereztem – tette hozzá a középpályás, aki csapattársaival együtt már a tavaszi folytatásra készül.

– Pár napot pihentem, majd folytattam a munkát a szakmai stáb által kiadott feladatokkal, erősítésekkel, futásokkal, hogy minél jobb állapotba kerülve érkezzek vissza a felkészülés kezdetére – tette hozzá a labdarúgó.

A Kaposvári Rákóczi FC január harmadikán kezdi a felkészülést a február tizenkettedikén rajtoló bajnokságra, melynek első tavaszi mérkőzésén a második helyen álló Veszprémet fogadja.

– A téli időszakot kevésbe szeretem, de fel kell készülnünk, hogy tavasszal minél jobb eredményt tudjunk elérni – véli a fiatal középpályás. – Úgy érzem, hogy egy sokkal sikeresebb félszezon vár ránk, mint az őszi volt.

Horváth Balázs a labdarúgás mellett a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tizenkettedik osztályos tanulója, így tavasszal nemcsak a pályán, hanem az érettségin is jó teljesítményt kell majd nyújtania.



Fotó: Lang R.