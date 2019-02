A Diósgyőr otthonában folytatódhat a sikerszéria

Idegenbeli mérkőzéssel indítja az alapszakasz hajráját az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es női röplabdacsapata.

Miklai Zsanették három fordulóval a zárás előtt behozhatatlan előnyre tettek szert a riválisokkal szemben, így már senki nem veheti el tőlük az első helyet. A lányok ettől függetlenül szeretnék hibátlan mérleggel zárni a pontvadászat első részét. A Diósgyőr elleni találkozó szombaton 19 óra 30 perckor kezdődik a miskolci sportcsarnokban, és egyértelmű cél a három pont begyűjtése. A borsodiak a tabella hatodik helyén tanyáznak, és ebben az évadban már kétszer is 3–0-ás vereséget szenvedtek a somogyiaktól. A kaposvári együttesben mindenki egészséges, és játékra kész.

Az alapszakasz zárása után kezdődik az Extraliga kvalifikáció, ahol a somogyi lányok nemcsak a legfelsőbb osztályú tagságot vívhatják ki, hanem a nemzetközi kupába is jegyet válthatnak, ehhez – a négy extraligás csapat mögött – az ötödik pozíciót kell megszerezniük. Az már biztos, hogy Sasa Nedeljkovic vezetőedző tanítványai a Jászberénnyel, a Haladással és az MTK-val is összecsapnak a csoportban, ahová rajtuk kívül még a Balatonfüred, Gödöllő, Budaörs hármasból kerül be két együttes. A feljutásért zajló küzdelemben mindenki játszik mindenkivel hazai pályán és idegenben is, s a sorozat március közepén kezdődik. Mivel április harmincadikáig be kell fejezni a hazai bajnokságokat az Európa-bajnoki felkészülés miatt, másfél hónap alatt tíz mérkőzés vár a Diamantra.

Ha az MCM a soron következő három bajnokiját (Diósgyőr idegenben, TFSE haia pályán, MTK Budapest idegenben) is sikerrel vívja meg, akkor véghezviszi azt a bravúrt, hogy veretlenül nyeri meg az NB I.-es alapszakaszt. Ez még akkor is megsüvegelendő teljesítmény, ha a somogyiak kerete messze a legerősebb és akár az Extraligában is megállná a helyét. Molnár G.