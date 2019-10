Átgázoltak a Szombathelyen

Magabiztos, 3–0 arányú győzelmet aratott a 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC extraligás röplabdacsapata Szombathelyen a Hungast-Haladás otthonában.

Hungast-Haladás Szombathely–1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC 0–3 (–14, –19, –19) Szombathely, 250 néző. Vezette: Tillmann, Adler. Hungast-Haladás Szombathely: Wallner (5), Vacsi (5), Miranda (6), Császár N. (9), Pickering (5), Cicic (3). Csere: Loren (liberó), Péteri (–). Vezetőedző: Leiszt Gábor. 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC: Tálas (9), Matics (6), Sipic (6), Klisura (13), Szűcs K. (12), Djuric (7). Csere: Szpin (liberó), Hegyi (liberó), Kalmár V. (1). Horváth A. (1), Németh Zs. (–). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A házigazda Hungast-Haladás Szombathely csapata öt külföldi légióst is foglalkoztat – Cicic Mariját, Wallner Sophiet, Lojen Stephaniet, Miranda Rosairo Genesis Anaist, valamint Pickering Sharonda Amandát –, és náluk szerepel kölcsönjátékosként az elöző szezonban még Kaposváron játszott volt válogatott Vacsi Evelin (őt illeti a szombathelyieknél a csapatkapitányi titulus) és Császár Norina Angéla.

A vendég kaposváriaktól hiányzott ugyan Szerencsés-Miklai Zsanett, a nyitójátszmát mégis magabiztosan húzták be a hazaiak. A folytatásban csak annyit változott a játék képe, hogy ezúttal öt ponttal többet, 19-et engedélyeztek a vasi ellenfelüknek. A harmadik, utolsó játékrész is egyértelműen a vendégeké volt. s a hazaiak, most sem tudták átlépni a 20-as határt. A csütörtök esti szombathelyi meccs pontkirálynője a szerb Sara Klisura és Szűcs Kinga volt 13, illetve 12 ponttal, míg egy híján 10 pontig jutott a feladó Tálas Zsuzsanna is. Kilenc pontot szerzett a hazaiak legjobbja, a tavaly még kaposvári színekben játszott Császár Norina Angéla is.

A jövő héten csütörtökön aztán újabb rangadó vár a hölgyekre, amikor is az előző szezon Magyar Kupa-győztese, a Fatum-Nyíregyházi NRK lép majd fel a Kaposvár Arénában. Az összecsapás 20 órakor kezdődik, mivel a tv adja a meccset.