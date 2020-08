Kiénekelték a sajtot a kaposváriak szájából

Az utolsó percben bukott el két nagyon fontos pontot a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. harmadik fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC a Kolorcity Kazincbarcika SC ellen.

Egy hét leforgása alatt a harmadik mérkőzését vívta a másodosztályban a Kaposvári Rákóczi FC, amely ezúttal a Kolorcity Kazincbarcika SC gárdáját látta vendégül. A cukorgyári gödörben bőven harminc fok feletti hőmérséklet fogadta kezdéshez kivonuló csapatokat, de az első negyed órában így is nagy volt az iram. A hazaiak rögtön a meccs elején egy lesgóllal jelezték, hogy igényt tartanak a három pontra. A vendégeken is érződött, hogy nem akarják pont nélkül megtenni a hosszú hazautat, s két igen ígéretes helyzetet is kialakítottak az első ivószünetig. Előbb egy kontra után Korbély Kristóf maradt le Kovác Alan középre gurításáról, majd ugyancsak Korbély Kristóf lőtt közelről fölé Bereczki Dániel szögletét követően. A frissítés után Vachtler Csaba félfordulatból vette célba a kazincbarcikai kaput, de Horváth László kitenyerelte a léc alá tartó labdát. A játékrész hajráját megnyomták a kaposváriak, de csak több apró, illetve egy nagy lehetőséget tudtak kidolgozni, amely után Szabó Alex kevéssel fejelte a jobb alsó mellé a labdát.

A második félidőt úgy folytatta a Rákóczi, ahogy az elsőt abbahagyta: azaz próbált minél nagyobb nyomást gyakorolni borsodi ellenfelére. A mezőnyfölény egy órányi játék után érett góllá, amikor is Vachtler Csaba egy lövőcsel után huszonöt méterről, nagy erővel lőtt a bal kapufa mellé. A hajrában lezárhatta volna a mérkőzést a Rákóczi, hiszen Erdei Carlo nagyszerű ütemben ugratta ki Szabó Bálintot, aki már Horváth László kapus mellet is elhúzta a labdát, de ekkor egy kicsit kisodródott, s a hálóőr rávetődött a játékszerre. Az utolsó percekre Kelemen Marko könyöklése miatt megfogyatkoztak a vendégek, s sokan már el is könyvelték a hazai sikert. A tíz emberrel futballozó Kazincbarcika azonban a hajrában kiegyenlített a semmiből: Bereczki Dániel a kapunak háttal állva húzta a labdát a jobb kapufára, a kipattanót pedig a csereként pályára lépő Németh Tamás közelről lőtte a hálóba.

A kaposváriak, akárcsak az elmúlt két mérkőzésen győzelmet érdemeltek volna, de egy-egy hiba mindig becszúszik, így az első, nagyon fontos siker továbbra is várat magára.

Kaposvári Rákóczi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–1 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 790 néző. V.: Gaál (Becséri, Kis Z.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur, Szabó A., Hadaró – Szakály A., Varjas Z., –Nagy J., Szabó B. (Földi, 85. p.), Erdei (Godzsajev-Telmán, 91. p.) – Balázs Zs. (Andric, 74. p.) Vezetőedző: Waltner Róbert.

Kolorcity Kazincbarcika SC: Horváth L. – Majzik, Szűcs K., Fótyik, Orosz – Tóth B. (Oltean, 61. p.), Krausz (Németh T., 77. p.) – Korbély (Tóth L., 74. p.), Bereczki, Kovác – Kelemen. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Gólszerzők: Vachtler (61. p.), illetve Németh T. (92. p.).

Kiállítva: Kelemen (86. p.).

Sárga lap: Szabó B. (37. p.), Nagy J. (72. p.), illetve Krausz (53. p.), Kovác (55. p.).