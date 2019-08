Tilos, most mégis szabad a permetezés a régi gépekkel

Hivatalosan már tilos az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált permetezőgépek használata a földeken. A somogyi gazdák egyelőre tanácstalanok, ám most türelmi időszakot kaptak a Nébih jóvoltából.

A napokban a gabona betakarítása után éppen szusszannak egyet a gazdák, ám a termelőknek az aratás kellős közepén, öt nap alatt kellett volna megfelelniük egy olyan előírásnak, amit nagyon nehéz betartani. A növényvédelemről szóló rendelet módosításával ugyanis előírták, hogy az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált növényvédelmi gépekkel tilos a munka 2019 július 20-a után. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) körlevélben figyelmeztette a gazdálkodókat, átmeneti időszakot kérve az Agrárminisztériumtól. Ez a türelmi időszak valójában már előállt, segített értelmezni nekünk a történetet Labant Attila, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Somogy megyei elnöke.

– Ha a rendeletet szigorúan értelmezzük, akkor valóban be kell vizsgáltatni ezeket a gépeket július 20-áig – mondta Labant Attila. – Azonban a Nébih az a szervezet, amely szakmailag irányítja az ellenőrzéseket. A Nébih már kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt írták, tisztában vannak vele, hogy néhány nap alatt nem lehet levizsgáztatni az összes gépet. A távlati cél az, hogy 3 év múlva ne legyen olyan gép Magyarországon, amely nem esett át a kötelező felülvizsgálaton.

Labant Attila hozzátette: nem kell azonnal lépniük a gazdáknak, de mielőbb jelentkezzenek be egy gépvizsgáló állomásra. A rendelet azt mondja ki, hogy növényorvos vagy mezőgazdasági gépészmérnök végezheti a felülvizsgálatot, s a Nébih tanfolyamot szervez az erre jogosultaknak. Ez még nem történt meg, ám a növényorvosi kamara gépbevizsgáló hálózata biztosan teljesíti az előírt kritériumokat. Szabó Tamás, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) megyei elnöke szerint a bevizsgáló állomások kérdése még megoldatlan, és a bevizsgálás költsége aránytalanul drága.

A törvénymódosítás még kimunkálatlan

A türelmi időszakról értesült már Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is. A törvénymódosítás elmondása szerint még meglehetősen kimunkálatlan. Tapasztalatai szerint a permetezőgépek környezetszennyezése leggyakrabban emberi hanyagságból adódhat, például ha egy bérmunkás traktoros egyszerűen kiereszti a megmaradt permetlét. A gépek bevizsgálásakor ugyanakkor vetődhetnek fel kérdések, hiszen hiába mérik be egy szórásképre a masinát, ha a növények különböző érési stádiumaiban más-más szórási módot kell alkalmazni a földeken. Gombos Sándor hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a növényvédelmi szakmérnök felel a technológiáért, ennek része a gép is. A gazdák zöme egyébként ügyel arra, hogy megfelelő műszaki állapotban legyenek a permetezőgépeik, hiszen van olyan mezőgazdasági termelő, aki akár félmillió forint ára növényvédő szert is felhasznál a földeken.