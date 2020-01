Több száz embert küldtek el a két somogyi üzemből

Összesen százhatvan embert bocsátott el az Industrie Elektrik Kft. a marcali és nagyatádi üzemeiből, úgy tudjuk: a cég fennmaradása érdekében döntöttek a leépítés mellett.

Összesen százhatvan embert bocsátott el az Industrie Elektrik Kft. a marcali és nagyatádi üzemeiből, úgy tudjuk: a cég fennmaradása érdekében döntöttek a leépítés mellett. A német tulajdonú villamosipari vállalat a két városban rendelkezik telephellyel, csurgói üzemét 2006-ban megszüntette. Információink szerint Marcaliból 120 embert bocsátottak el két ütemben, s a leépítés elsősorban a nyugdíjas és vidéki dolgozókat érintette.

– Informálisan hallottam róla, hogy elküldték a dolgozókat, de sem a polgármester, sem a cégvezetés nem keresett meg ezzel kapcsolatban – mondta lapunknak Móring József Attila (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: bízik abban, hogy részben a foglalkoztatási paktum, részben pedig az, hogy már-már munkaerőhiány van Marcali környékén, meg fogja oldani ezeknek az embereknek a problémáját. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy két nagy üzem és több közepes vállalkozás működik a városban, amelyek reményei szerint felszívják a felszabaduló munkaerőt. A villamosipari társaság nagyatádi üzeméből is bocsátott el dolgozókat a cég, ezt Kárpáti László megyei közgyűlési képviselő erősítette meg kérdésünkre. – Úgy tudom, hogy vannak, akiket már el is küldtek, a többi érintettnek pedig már bejelentették az elbocsátás tényét – mondta Kárpáti László. Hozzátette: a városban működő üzemben javarészt vidéki munkavállalók dolgoznak, a járás településeiről járnak be.

Az Industrie Elektrik 2000-ben jelentette be, hogy üzemet épít Marcaliban. Tette mindezt az akkor még működő megyei területfejlesztési tanács 40 millió forintos támogatásával. Annak idején még ezer dolgozóval működött az üzem, most a hatszáz megmaradt alkalmazottból küldtek el százhúszat. A városban az is elterjed, hogy a vállalat márciusban újabb elbocsátásra készül. Mindezzel kapcsolatban is kérdeztük volna a cég két magyar ügyvezetőjét, ám Nyerges Ervin későbbre ígért nyilatkozatot, Péter Zsolt pedig azt mondta, visszahívja szerkesztőségünket csütörtökön, ám ez nem történt meg lapzártánkig.

Fotónk illusztráció!